Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, ha debuttato al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Volevo essere un duro”. La sua esibizione non è passata inosservata, sia per la particolarità del brano che per il look eccentrico sfoggiato sul palco dell’Ariston. Durante la sua performance, Corsi ha indossato una giacca con spalline particolarmente voluminose. Nel backstage, è stato svelato il curioso segreto dietro questo dettaglio stilistico: all’interno delle spalline erano nascosti dei sacchetti di patatine. In un video condiviso sui social, si vede l’artista che, dopo l’esibizione, apre le spalline e mostra i pacchetti di snack, commentando ironicamente: “Ci si arrangia con quel che si può”.

Prima dell’esibizione, Lucio Corsi ha scelto di raggiungere il Teatro Ariston a piedi, attraversando le vie di Sanremo e mescolandosi tra i fan. Questo gesto ha sottolineato la sua vicinanza al pubblico e la volontà di vivere l’esperienza sanremese in modo autentico, senza le barriere spesso create dalla notorietà. Il brano “Volevo essere un duro” è stato accolto positivamente dalla critica e dal pubblico, tanto da essere considerato tra i favoriti per la vittoria finale.





La canzone affronta con ironia e introspezione il tema dell’identità e delle aspettative sociali. Nel testo, Corsi racconta il desiderio di apparire forte e invulnerabile, contrapponendolo alla consapevolezza delle proprie fragilità. Frasi come “Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro” e “Però non sono nessuno, non sono nato con la faccia da duro” evidenziano questo contrasto tra l’immagine ideale e la realtà personale.

Con la sua partecipazione a Sanremo 2025, Lucio Corsi ha portato una ventata di originalità e riflessione, confermandosi come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano contemporaneo. Cristicchi ha voluto dire sul suo collega: “Con Lucio Corsi, la vera novità, e Brunori Sas, ci sentiamo in una sorta di riserva indiana ed è una novità al Festival”.

#luciocorsi ♬ suono originale – la.repubblica @la.repubblica "Arrangiarsi a Sanremo". Con un video postato sui social Lucio Corsi ha mostrato ai fan il suo piccolo segreto per un'imbottitura perfetta delle patatine: due pacchetti di patatine. Il cantautore toscano, 31 anni, è in gara al festival di Sanremo con il brano 'Volevo essere un duro'. #sanremo2025

E ancora: “Negli ultimi anni il cantautorato è stato meno considerato e oggi su quel palco portiamo avanti la bandiera di chi ci ha insegnato a scrivere le canzoni”. Ora resta da capire una cosa: la genuinità e il talento indiscusso di questa grande autore verrà premiata? Molti sono convinti di sì.

