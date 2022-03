“Non è finita”. Red Canzian, le prime parole sulla sua salute dopo ospedale e operazione

Circa due mesi fa Red Canzian ex cantante dei Pooh, è stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa di una infezione che ha rischiato di generare una setticemia. Qualche anno fa Red Canzian subì un’operazione al cuore a causa di una dissecazione aortica. Per guarirlo gli era stata inserita una protesi: tuttavia si è generata un’infezione che rischiava di portare la situazione a conseguenze ben più gravi.

Nelle ultime ore Red Canzian è nuovamente apparso in tv ospite di Mara Venier a Domenica In. Durante l’intervista ha raccontato uno dei periodi più bui e difficili della sua vita. Ha ripercorso i sessanta giorni in ospedale, la sua battaglia tra la vita e la morte e la voglia di farcela, di superare gli ostacoli. E non sono mancate le lacrime: Red Canzian è stato ricoverato lo scorso 4 gennaio per una brutta infezione che rischiava di ucciderlo.

L’ex cantante dei Pooh è stato dimesso lo scorso 4 marzo ma la lotta non è ancora finita. “Stavolta sono stato più preoccupato. ho avuto paura di non farcela, ora dovrò continuare per due anni la terapia. Il batterio è insidioso”, ha raccontato a Mara Venier Red Canzian, ripercorrendo gli ultimi mesi in ospedale. La setticemia ha rischiato di strapparlo alla vita a pochi giorni dal debutto del suo spettacolo teatrale “Casanova” e mentre era in sala operatoria Red Canzian ha svelato di avere rivisto l’amico e collega Stefano D’Orazio.





“L’altra volta che mi hanno operato il primo ad apparirmi è stato lui. All’inizio non l’ho riconosciuto ma poi l’ho guardato in viso: era Stefano”. Al Quotidiano Nazionale subito dopo le dimissioni dalla clinica l’artista aveva confessato di avere rischiato di morire e di avere subito conseguenze pesanti: “L’intubazione in qualche modo è andato a toccare anche le corde vocali, ma grazie al mio logopedista la voce è tornata potente”.

Ora Red Canzian si gode il ritorno alla normalità e a Mara Venier non ha nascosto l’emozione nel raccontare quanto la moglie, Beatrice Niederwieser, sia stata fondamentale per il suo recupero fisico e psicologico: “Quello che ha fatto lei è incredibile”. L’ex cantante è anche riuscito anche a scherzare sulle vicissitudini, che la vita gli ha riservato sino ad oggi. “Penso che la vita voglia mettermi alla prova, perché ogni cinque anni succede qualcosa e boom. Però poi mi ritengo fortunato perché ce la faccio sempre”, ha concluso il musicista ricordando alcuni episodio drammatici della sua vita. Nel 2015 infatti Red Canzian venne ricoverato d’urgenza per una dissecazione aortica, mentre due anni più tardi scoprì di avere un tumore ai polmoni. Momenti difficili e delicati che è riuscito a superare con grande forza e tenacia.