“Reazione a catena“, l’imbarazzo della concorrentre. Da alcuni i giorni ci sono nuove campionesse in carica. Sono “Le amiche in onda” che hanno spodestato “I tre a metà”. Il trio è composto da due pugliesi doc ed una di adozione: Valeria Rizzo è originaria di Castro ma abita a Lecce; Mariluna Deleonardis è originaria di San Michele Salentino (provincia di Brindisi), ma vive a Mantova dove lavora; infine Donatella Farina è originaria di Pisticci in provincia di Matera, ma vive a Foggia per lavoro.

Durante l’ultima puntata del seguito programma di Marco Liorni in onda su Rai1 alle 18:45 dopo La Vita in Diretta è successo qualcosa di molto particolare. Certo non è la prima volta che l’emozione gioca un brutto scherzo. Succede agli addetti ai lavori, figurarsi se non possa succedere anche ai concorrenti. Stavolta è stata Mariluna de “Le amiche in onda” ad avere un momento di forte imbarazzo di cui si è accorto lo stesso conduttore.

Marco Liorni interrompe la concorrente: “C’entra il tuo fidanzato?”

Mariluna ha avuto un momento di forte disagio durante il gioco. Marco Liorni si è reso conto che qualcosa non andava e ha interrotto la concorrente. Con grande tatto le ha chiesto: “Ma perché eri così preoccupata? Me l’hanno detto le costumiste. Non è che c’entra il fidanzato?”.

La donna a quel punto ha spiegato che è molto emozionata per il fatto di stare davanti alle telecamere. Una cosa alla quale non è abituata. Sul fidanzato non ha aggiunto nulla di più, resta il mistero… In ogni caso, nonostante l’imbarazzo, Le Amiche in onda sono state bravissime anche in questa occasione e hanno conquistato ancora una volta la vittoria contro gli avversari “I Fermi tutti”.

Le tre amiche si sono quindi confermate campionesse tra gli applausi del pubblico. Hanno indovinato ben 20 parole durante il corso della partita. In particolare sono riuscite a trovare anche la parola finale “insistente”, termine che ha collegato le parole “pioggia” e “pesante”. La prova di Mariluna, Donatella e Valeria è stata davvero straordinaria. Alla fine si sono portate a casa un bel gruzzolo, cioè 18.375 euro.

