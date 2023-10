Il montepremi più alto della storia di Reazione a Catena, ma ecco che succede a fine puntata: pubblico sul piede di guerra. È successo tutto durante l’ultima puntata del programma condotto da Marco Liorni, quella di domenica 8 ottobre. A contendersi il super premio finale, come dicevamo il più alto della storia della programma, sempre le “Le amiche in onda”. Parliamo di 180 mila euro, insomma non proprio bruscolini.

>> “Non fare così”. Reazione a Catena, concorrente in panico: Liorni costretto a intervenire

Una cifra che avrebbe fatto comodo a chiunque e chiaramente anche alle 3 “amiche in onda”. Qualcuno ricorderà che il precedente record era stato di 174mila euro, già una cifra esorbitante. E adesso è addirittura più alto. Ecco quindi che le tre giovani donne, all’Ultima Catena presentata da Marco Liorni è composta dai seguenti vocaboli: Chef, Cuoco, Cucina, Pentole, Diavolo, Corna, Bue, Bove, Pio, Pulcino, Calcio, Rigore, Morale.





Il montepremi più alto della storia di Reazione a Catena

Le amiche in onda arrivano alla fine senza commettere sbagli e il montepremi è perfetto, massimo, il migliore possibile. 180 mila euro pronte per esseri vinti. Le tre ragazze delle Amiche in Onda tentano l’ultima giovata. La parola da indovinare è compresa tra le altre due Morale e Scelta. Potrebbe essere la qualunque e le ragazze ci ragionano su. Ad attenderle ci sono quasi 200 mila euro in gettoni d’oro.

Le ragazze tentano l’imbucata con “traccia”, poi la doccia fredda di Marco Liorni che fa capire loro che non c’è niente da fare. La parola corretta è Truppa (il morale delle truppe e truppa scelta). Per Le amiche in onda non c’è quindi niente da fare e le cose per loro finiscono con un niente di fatto. Sul web poi monta la polemica proprio sulle 3 ragazze.

@marcoliorni ma non ti senti in imbarazzo a metterci la faccia?

Catena risolvibile da bambini di 6 anni

Che schifo. E noi paghiamo pure il canone #reazioneacatena pic.twitter.com/aELC4Sk50d — Sun kissed (@ScaValeria) October 8, 2023

Un utente sui social scrive, come riporta Libero Quotidiano: “È veramente vergognoso, i dai e dai che detenevano il precedente record li fecero arrivare con 200 euro, parole impossibili e connessi campate in aria. Vergogna agli autori e a tutto il programma. Potranno anche essere bravissime….. ma è la differenza di ‘trattamento’ tra loro e i Dai e dai che sconcerta e ti fa dire ma perché????”.

Leggi anche: “Non ci sono scuse”. Marco Liorni, indugi rotti: per il conduttore è la resa dei conti