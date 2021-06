Altra gran bella puntata di Reazione a Catena, il quiz preserale dell’estate di Rai1. A sfidarsi stasera, le campionesse Pignolette con gli sfidanti i Promessi Sposi. Marco Liorni è il padrone di casa, come sempre, ma durante una della manche accade qualcosa di inaspettato. “Pomo della discordia”, una risposta non data durante l’intesa vincente. I promessi sposi sono in vantaggio sulle Pignolette per 7 a 6, praticamente hanno la vittoria in tasca. Ma a quel punto, i concorrenti prendono una decisione inaspettata: “Giochiamo il raddoppio”.

Questo vuol dire che sbagliando risposta avrebbero perso due punti, tornando in svantaggio. E indovinate? È proprio quello che succede. Forse troppo sicuri, i Promessi Sposi sbagliano le successive risposte e perdono clamorosamente. Anche il conduttore resta basito: “Ve la siete giocate un po’ male, forse per inesperienza…”. Immediati i commenti dei fan su Twitter: “Ma sono impazziti? Avevano la vittoria in tasca”. E ancora: “Come gli è venuto in mente di giocare il raddoppio? Erano in vantaggio…”.

Reazione a Catena, la gaffe di Marco Liorni

Alla fase finale, ancora una volta dunque le Pignolette. Le campionesse indovinano l’ultima parola e vincono 4.625 euro. Solo qualche giorno fa, sempre le Pignolette – campionesse in carica – giocavano contro le Madamadorè. Ma nel corso di Reazione a Catena, accade qualcosa di inaspettato. Ma andiamo con ordine: le due squadre devono indovinare la parola “bidonata”, avendo a disposizione poche lettere.





Una concorrente prova con “serenata”, ma non è corretta. Allora, Serena delle Pignolette risponde: “Limonata”. Neanche questa è esatta. Ma a quel punto, il conduttore di Reazione a Catena ci scherza su: “Serenata, limonata… Mi viene da chiedervi, siete fidanzate voi due?”.

La battuta spiazza le due concorrenti e su Twitter piovono commenti. “Che intendeva Liorni con limonata?”, chiedono ironici i follower di Reazione a Catena. E ancora: “Ha chiesto se sono fidanzate per limonata…”. Risate social. Il gioco continua, all’ultima parola arrivano ancora una volta le Pignolette.