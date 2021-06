“Ma come si fa?!”. Reazione a Catena, Marco Liorni senza parole: gaffe epica delle Pignolette

È uno dei programmi più seguiti dell’estate. Parliamo di Reazione a catena, il format di Rai 1 condotto magistralmente dal simpaticissimo Marco Liorni. La sfida della puntata del 21 giugno è tutta tra le Pignolette e i Padri Padrini. Proprio le prime diventano protagoniste di una “gaffe” che ha scatenato i telespettatori. Tra i vari suggerimenti da dare affinché il trio distanzi gli avversari ci sono: “Chi”; “cosa”; “è”; “scritta”; “Dante”; “Alighieri”. Ed ecco che a rispondere tocca a Serena, che però prende il tempo fino a quando arriva il gong e il tempo scade.

A correre ai ripari Liorni che dice: “Dante Alighieri scrisse..”, aspettando la risposta della concorrente, e per poi aggiungere: “La Divina Commedia! Son quelle cose che non ti vengono, proprio qui, quando servirebbe di più. Peccato!”. Figuraccia epica a Reazione a catena, insomma. E naturalmente la gaffe non è stata ignorata (anche se Marco Liorni ha subito perdonato l’errore).

Lo stesso non si può dire dei fan che si riversano su Twitter per commentare. “No su Dante non le perdono!”, o “Ma come si può cadere sulla divina commedia“. E ancora: “Sono cose che non ti vengono subito” come fa a non venirti in mente Divina Commedia con Dante Alighieri, come fa”, scrivono inviperiti i fan di Reazione a catena.





Come ricorderete, qualche puntata fa, Reazione a catena si era resa protagonista di uno scivolone. “Colpa”, ancora una volta, i concorrenti. Ossia i Coccodrilli. La parola da indovinare doveva finire in “gna”, ecco allora che i campioni avevano tentato di indovinare; “Lagna, legna, fogna…”. Ma niente, fino a quando uno del trio de I Coccodrilli se n’era uscito con la parola “cagna”.

Parola che ha scatenato i social. Quasi ogni giorno insomma, Marco Liorni è costretto a destreggiarsi tra gaffe e dimenticanze epiche. Ma in fondo è il bello del gioco: non tutti sono Massimo Cannoletta, non credete?