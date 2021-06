Tv Blog parla di un vero e proprio passaggio del testimone: Raoul Bova prenderà il posto di Terence Hill che dunque dopo quasi tredici stagioni di onorato servizio ha deciso di lasciare la canonica. Ma ovviamente l’attore vestirebbe l’abito talare per dar vita a una nuova figura che, è chiaro, non potrà essere troppo distante da quella attuale.

Quando avverrà il passaggio? Secondo il sito in un momento preciso della narrazione, precisamente alla quarta puntata dei nuovi episodi. Insomma, il pubblico non vedrà più l’iconico Terence Hill in bicicletta, con il suo abito volutamente sdrucito, ma un nuovo sacerdote, pronto a insediarsi nella comunità.

Siete pronti a rivedere Raoul Bova sul piccolo schermo? Si, avete ragione: Buongiorno Mamma è finito esattamente una settimana fa. E, con il suo finale travolgente, ci ha lasciati tutti col fiato sospeso. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, però, proprio questa sera, Giovedì 3 Giugno, l’attore romano sarà nuovamente in onda su Canale 5 con “Ultima Gara”.





In compagnia di Manuel Bortuzzo, Emiliano Brembilla, Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, il bel Bova sarà il protagonista indiscusso di questo incredibile ed emozionante film in prima serata. Intervistato da Vanity Fair nel corso della diciottesima edizione de Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, evento ideato da Ezio Greggio, Raoul Bova non ha affatto potuto fare a meno di raccontare tutta la verità in merito.

“Non possiamo dire molto, gli sceneggiatori stanno ancora scrivendo. L’idea è di omaggiare Terence Hill”, ha detto l’attore romano sull’indiscrezione che lo vedeva come sostituto del grandissimo e secolare Don Matteo.