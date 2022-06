A meno di clamorosi ripensamenti anche per la prossima stagione Raimondo Todaro sarà uno dei prof di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Il ballerino, che si è fatto conoscere per la partecipazione a Ballando con le stelle, è stato riconfermato tra i docenti del programma. Una veste inedita per lui, in cui però si è trovato a suo agio ed è piaciuto molto al pubblico, per la sua competenza, disinvoltura e capacità di tenere testa anche a una veterana dello show come Alessandra Celentano.

Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha commentato con soddisfazione la scelta di Raimondo Todaro di approdare ad Amici: “Sono felicissima per lui – ha detto – Sono orgogliosa di averci visto lungo e di aver dato il là alla sua carriera. Invidia e gelosia sono due sentimenti che non mi appartengono. Ognuno di noi ha il diritto e il dovere di inseguire i propri sogni; figuriamoci se nego questa possibilità ai miei figli, biologici o lavorativi che siano!”.





Raimondo Todaro foto con Nunzio Stancampiano: “Coppia dell’estate”

Insomma tra i due nessun rancore, anche se resta per la conduttrice il dispiacere di aver perso una persona di fiducia e un ballerino e coreografo capace. E pensare che, la prima volta che si sono visti, Raimondo non aveva nessuna intenzione di proporsi per la televisione, ma si era presentato al cospetto della conduttrice solo in veste di accompagnatore per il fratello. Ad Amici Raimondo Todaro ha stretto anche forti legami d’amicizia con gli allievi.

È il caso di Nunzio Stancampiano, il ballerino entrato alla scuola di Amici per sostituire Mattia Zenzola, che si è dovuto ritirare per un infortunio. Raimondo Todaro e Nunzio hanno condiviso sui social una foto che li ritrae insieme al mare, in Sicilia. Uno scatto che ha fatto impazzire i fan, accompagnato da una divertente didascalia: “Siamo o non siamo la coppia dell’estate?” a commento del loro incontro a Fondachello.

Nunzio Stancampiano è stato eliminato nel corso della settima puntata del serale. Durante il talent show di Maria De Fillippi tra Todaro e il ragazzo ci sono stati molti alti e bassi, ma il loro rapporto è diventato sempre più solido e a quanto pare continua anche dopo la trasmissione. Dopo la sua eliminazione aveva raccontato il suo rapporto con il prof: “Gli voglio tanto bene e se dico quello che penso è perché lo reputo come un padre per me, nel ballo lo è stato davvero. Poi abbiamo parlato, ho capito dove ho sbagliato e da lì il nostro rapporto si è ripreso come una volta”.

“Ma sono tuoi quei capelli?”. Raimondo Todaro, il nuovo look ad Amici 21 fa discutere