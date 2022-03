Amici 21, riflettori accesi su Raimondo Todaro. La versione serale del talent show non poteva che iniziare nel miglior modo. Già dalla scorsa puntata il pubblico ha avuto modo di assistere al guanto di sfida tra coppie di prof: “Dobbiamo dare noi l’esempio”.

Lorella Cuccarini in coppia con Raimondo Todaro hanno sfidato, vincendo, Rudy e Alessandra Celentano. Ma nel corso della performance su “Grease”, il ballerino non aveva ancora rivoluzionato così tanto quel dettaglio che nella puntata di sabato 26 marzo era sotto gli occhi di tutti.





Raimndo Todaro, nella scorsa puntata, ha avuto modo di ‘scontrarsi con Alessandra Celentano, quando la prof di danza ha lanciato il guanto di sfida tra Michele e Christian dando una spiegazione che non ha convinto praticamente nessuno. Raimondo Todaro, infatti, si è rifiutato di accettare e ha chiamato in causa la giuria esterna. Proprio come prevede il regolamento in caso di guanto di sfida non accolto. La Celentano, però, non l’ha presa benissimo: “Sei il solito cafone” ha ringhiato nei confronti del ballerino.

Il ballerino ha trovato man forte anche in Stefano De Martino, e la questione si è conclusa così. Mentre a destare l’attenzione di tutti, sarebbe stato il cambiamento di look di Todaro nel corso della puntata di sabato 26 marzo. Impossibile non notare il dettaglio e infatti il chiacchiericcio sui social non poteva che prendere quota: “Che ha fatto?”, si domandano.

Addio ai ricci per il ballerino professionista che stravolto decisamente la capigliatura optando per il ciuffo laterale sul lato e il resto liscio, o meglio ‘piastrato’. Sono in molti a non gradire la nuova acconciatura scelta e infatti alcuni utenti hanno sottolienato: “Non si può guardare”.

