Altra grandiosa puntata del Serale di Amici 2022. Come qualcuno ricorderà, la settimana scorsa sono stati eliminati Alice e Gio Montana. Invece durante l’ultimo episodio, hanno perso un allievo a testa Rudy Zerbi e Raimondo Todaro. Tutto è iniziato con la scelta della busta di Stefano De Martino che ha dato la palla nelle mani della squadra Zerbi – Celentano, che hanno sfidato subito Cuccarini – Todaro, per tutti ormai i CuccaTodo. La prima partita è stata vinta dagli allievi di Todaro e della Cuccarini.

La seconda sfida, l’unica vinta da Zerbi – Celentano, ha visto andare in scena il guanto di sfida di ballo vinto da Leonardo e Michele contro Nunzio e Christian. A quel punto i prof. Cuccarini e Todaro hanno indicato i tre nomi della squadra avversaria a rischio eliminazione: Calma, Leonardo, Luigi. I giudici hanno subito riammesso in gioco Luigi, tra gli altri due invece Calma è stato eliminato ad Amici 2022. Poco dopo altra sfida e alla fine sono stati i professori Zerbi e Celentano a chiamare in eliminazione uno tra Nunzio, Alex e Christian.





Dopo le tre esibizioni, i giudici di Amici hanno salvato Alex, poi al ballottaggio finale è andato Christian. Poco dopo Zerbi ha cominciato con il guanto di sfida tra Luigi e Crytical sulle ballade, che la Pettinelli ha accettato. Prima che i giudici votassero, però, Rudy ha annullato il guanto: “Per me è inutile che lo votiate”.

E ancora il giudice di Amici: “Questo non è un guanto che ho dato contro Crytical ma l’ho dato per dimostrare che la teoria della Pettinelli è campata in aria. Per quello che abbiamo ascoltato avrebbe cantato meglio le uptempo che le ballade”. I giudici De Martino, Filiberto e Stash si sono espressi alla fine e la vittoria è andata a Luigi, quindi il guanto è stato annullato.

Poco dopo, a rischio eliminazione dell’altra squadra sono stati chiamati Albe, Crytical e John Erik, nomi fatti sempre dai professori. Albe è subito rientrato in partita, mentre Crytical è finito al ballottaggio. Alla fine Maria annuncia che Christian è stato eliminato ad Amici 2022: “Mi dispiace tanto perché se hai smesso di ballare è perché lo hai stabilito tu”, ha detto Queen Mary.