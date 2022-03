Colpo di scena a ‘L’Isola dei Famosi’. Manca solamente il comunicato ufficiale della produzione, ma Ilary Blasi è riuscita ad ottenere il sì di un nuovo concorrente, che dovrebbe sbarcare molto presto in Honduras. Un nome che finora non era mai circolato e che sta lasciando tutti incuriositi. Infatti, c’è molta curiosità soprattutto nel vedere cosa farà nel reality show di Canale 5 e in che modo anche gli altri naufraghi reagiranno alla sua presenza. A rivelare tutto è stato Alessandro Rosica.

A proposito de ‘L’Isola dei Famosi’, nelle ultime ore, come ha riferito ‘Novella 2000’ sul suo sito, è stata diffusa una foto che immortala Alvin quando era un ragazzo. Nell’immagine in questione c’è l’inviato de ‘L’Isola dei Famosi’ con i capelli decisamente molto lunghi, in stile rasta. Praticamente non lo avrebbe riconosciuto quasi nessuno. Visto il clamore che sta riscuotendo questo scatto, chissà se il diretto interessato fornirà qualche dettaglio su quel periodo della sua vita.





La persona in questione che a breve dovremmo vedere a ‘L’Isola dei Famosi’ è un volto noto della televisione. Infatti, è stato protagonista in passato di un programma Mediaset. E ha lavorato con una conduttrice televisiva per un bel po’ di anni. L’Investigatore Social Alessandro Rosica, sempre attivissimo sul suo profilo Instagram, ha dato questa notizia con certezza al 100%. Quindi, ha appreso che l’accordo è già stato raggiunto e resta solo da capire quando verrà fatto l’annuncio.

Rosica ha pubblicato la foto del personaggio e ha scritto: “Scoop Alessandro Rosica!!! Notizia ufficiale! Marco Senise, ex volto di Forum, sta partendo per l’Honduras ed entrerà all’Isola dei Famosi tra uno, massimo due settimane!!! Lui è stato lontano dagli schermi per molti anni e ora è pronto a rimettersi in gioco!! Vi piace come concorrente??”, ha chiesto. E tra le prime a rispondere al quesito c’è stata Emanuela Tittocchia: “Moltissimo”. Mentre i fan comuni hanno postato reazioni contrastanti.

Per chi non se lo dovesse ricordare, Marco Senise è nato a Roma il 4 marzo del 1964 ed è entrato a far parte del cast di ‘Forum’ dal 1998 con Paola Perego e dal 2003 con Rita Dalla Chiesa. Dal 2006 ha anche partecipato allo spin off ‘Sessione pomeridiana – Il tribunale di Forum’ fino al 2012. Nel 2014 ha lavorato ad Agon Channel nei programmi ‘Chance’ e ‘A fior di pelle’. Ultima esperienza nel 2017 a Fashion Tv nella trasmissione ‘Miss Europe Continental’.

