“Mediaset ha deciso”. Raimondo Todaro, la notizia arriva dopo l’ultima edizione di Amici

Raimondo Todaro ad Amici anche l’anno prossimo? Questa la domanda che si sta rincorrendo da quando il serale è terminato, decretando la vittoria di Luigi Strangis nell’edizione numero 21. E forse adesso ci siamo perché l’ultima indiscrezione è molto attendibile e potrebbe aver delineato chiaramente il futuro dell’insegnante di ballo. Ovviamente si attenderanno comunicazioni ufficiali da parte del diretto interessato e della produzione del talent show, ma i giochi sembrerebbero essere fatti.

Ma Raimondo Todaro non sta pensando solamente ad Amici e quindi al lavoro. Si gode appieno la sua famiglia con Francesca Tocca e la figlia Jasmine. La bimba ha stessi lineamenti, stesso colore della pelle e occhi della mamma e ha davvero colpito i follower per la somiglianza con mamma Francesca. “È identica a Francesca di profilo” scrive un utente, mentre un altro fa: “Che belli”. E c’è pure chi fa riferimento alle difficoltà di coppia: “Sapevo che sareste ritornati insieme”. Torniamo ora agli aspetti lavorativi.





Raimondo Todaro ad Amici: verso la conferma

Raimondo Todaro ad Amici 22 è il sogno di tutti i telespettatori. Infatti, il suo operato è stato apprezzato notevolmente dal pubblico, che ha gradito anche l’accoppiata con Lorella Cuccarini. Sicuramente nella scorsa edizione a fare rumore sono stati anche i forti litigi con la collega Alessandra Celentano. Adesso il settimanale Vero è stato in grado di apprendere in anteprima la news riguardante il futuro dell’ex braccio destro di Milly Carlucci a Ballando con le stelle. E pare che non ci siano molti dubbi.

Secondo Vero, ci sarebbero belle notizie per Raimondo Todaro, che dovrebbe essere stato riconfermato tra i professori di Amici. Tra le motivazioni che avrebbero indotto il programma a rinnovargli la fiducia sarebbe stato il suo rapporto speciale costruito con la Cuccarini, anche se su quest’ultima ci sarebbero ancora delle incertezze sulla sua permanenza. Ma su Raimondo invece tutte le riserve sarebbero state sciolte e ora può godersi le vacanze, prima di ritornare al lavoro.

Intanto, il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis ha rivelato: “Non l’ho mai detto a nessuno, da piccolo mi facevano proprio paura le statuette dei santi”. La Stabile ha colto la palla al balzo per snocciolare una battuta spassosa sul suo fidanzato: “Pensa che io ho un santo in casa”. E chissà chi saranno i prossimi allievi e soprattutto chi potrà essere il successore di Luigi alla vittoria.

“È tutta la mamma”. Raimondo Todaro e Francesca Tocca, che sorpresa: con la figlia Jasmine