Raimondo Todaro, Francesca Tocca e la figlia Jasmine. Tutti e tre insieme i ballerini di Amici con la piccola di casa in una foto che sta facendo il pieno di like. Una foto tutt’altro che scontata dopo che tra i due c’era stata una crisi e addirittura un allontanamento. A parlarne era stato lo stesso ballerino che, dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle”, ha accettato la proposta di Maria De Filippi ritrovando proprio la moglie Francesca.

“Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale – le parole di Raimondo Todaro – Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”. Non solo, giusto poco tempo fa, il ballerino affermava: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”.





Raimondo, Francesca e Jasmine di nuovo tutti insieme

Raimondo Todaro, Francesca Tocca e la figlia Jasmine compongono oggi un quadretto familiare stupendo. E i numerosi follower sono entusiasti di vederli tutti finalmente riuniti dopo la tempesta. I due sono sposati dal 2014, mentre Jasmine è nata l’anno prima e ha oggi 8 anni. In molti notano la grandissima somiglianza con la splendida mamma.

Stessi lineamenti, stesso colore della pelle e occhi, Jasmine ha davvero colpito i follower per la somiglianza con mamma Francesca. “È identica a Francesca di profilo” scrive un utente, mentre un altro fa: “Che belli”. E c’è pure chi fa riferimento alle difficoltà di coppia: “Sapevo che sareste ritornati insieme”.

Effettivamente la crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è durata diversi mesi. Inoltre a Ballando con le Stelle il ballerino si era molto avvicinato a Elisa Isoardi, tanto che il matrimonio ne aveva ulteriormente risentito. Ma fortunatamente tra i due è tornato il sereno e la foto con la piccola Jasmine lo conferma in pieno. Per la gioia dei numerosi fan che stravedono per una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

