Per Raimondo Todaro è un periodo di grande serenità sia dal punto di vista lavorativo che privato. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, è stato chiamato da Maria de Filippi ed è uno dei maestri di ballo ad Amici 21. In più ha ritrovato l’amore con la mamma di sua figlia Jasmine, Francesca Tocca, ballerina nel talent di Mediaset. Al settimanale Di Più il ballerino siciliano ha raccontato alcuni retroscena del legame con la moglie. “Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”.

Oggi Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati a vivere insieme sotto lo stesso tetto anche per amore della figlia Jasmine (8 anni). La piccola ha sempre sperato in un ricongiungimento dei genitori. Poi il docente di danza ha fatto una allusione alla possibilità di allargare la famiglia: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio”.

A frenare gli entusiasmi di chi aveva già pensato ad una cicogna in volo per la coppia, ci ha pensato la stessa Francesca Tocca che attraverso una Stories di Instagram ha fatto chiarezza, smentendo la notizia di una possibile gravidanza. Probabile che un figlio arriverà, ma non adesso. “Ho letto articoli su articoli con dichiarazioni mai espresse riguardo la nostra vita privata, non sono in dolce attesa e al momento non lo stiamo cercando”, scrive Francesca Tocca.





Insomma non è il momento per un secondo figlio, ma un domani potrebbe esserlo. Del resto Raimondo Todaro è stato chiaro dicendo “ci stiamo pensando, ma non subito”. Francesca Tocca ha cercato di essere ancora più esplicita nella seconda parte del suo intervento sui social: “Ci tenevo a smentire queste dichiarazioni perché è un argomento così delicato, speciale e bello che in un futuro sarò io la prima a essere felice di condividere con tutti voi”.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono sempre rimasti in contatto per amore della figlia Jasmine. Ma lo scorso anno c’è stato un importante riavvicinamento dopo l’operazione di appendicite che ha subito Todaro. In quell’occasione Francesca Tocca gli è stata particolarmente accanto non lo ha mai abbandonato, riscoprendo l’importanza di un legame che oggi è tornato più forte che mai.