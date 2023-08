La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset continua. Nel segno dello “stop al trash” il nome più altisonante tra gli ‘epurati’ è stato senza dubbio quello di Barbara D’Urso. Tutto è avvenuto con modalità talmente tranchant – a Carmelita non è stato concesso neppure di salutare il suo affezionato pubblico – che anche Alda D’Eusanio ha voluto spezzare una lancia a favore della collega. Ma il cambiamento prosegue e coinvolge tanti altri protagonisti della tv.

Al posto di Barbara D’Urso sarà Myrta Merlino a condurre il programma pomeridiano di Canale 5, mentre da Rai3 è arrivata Bianca Berlinguer (per lei spazio su Rete4). A cambiare sarà pure il Grande Fratello Vip dove Cesara Buonamici sarà l’unica opinionista e dove non potranno esserci né influencer né personaggi con un profilo OnlyFans. Adesso su questo nuovo corso ha deciso di dire la sua uno showman e conduttore molto noto, che medita ‘vendetta’…

Piero Chiambretti e la ‘vendetta’ per Mediaset: “Mi piacerebbe…”

Ospite di Simona Ventura e Giovanni Terzi a “La Terrazza della Dolce Vita”, salotto culturale dell’estate in quel di Rimini, Piero Chiambretti ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: “Viviamo in una giungla, diciamo la verità. La televisione che abbiamo fatto per vent’anni era una signora televisione, si potevano fare belli e brutti programmi, però c’erano progetti, c’erano dirigenti che parlavano la nostra lingua, alcuni vagamente schizofrenici, non posso fare dei nomi, Carlo Freccero, però ci si divertiva da pazzi”.

I cambiamenti, come detto, non riguardano solo Mediaset: dalla Rai sono usciti pezzi da 90 come Fabio Fazio, Bianca Berlinguer, probabilmente anche Lucia Annunziata. E così Piero Chiambretti dice: “Mi piacerebbe tornare alla Rai e chiudere la carriera, però alla Rai è più facile uscire che entrare in questo momento, quindi non so, io ci terrei. Sono curioso di vedere che cosa succederà. Ho letto e non so se è una fake news che Santoro anche lui passa a Mediaset…”. E la Annunziata? Simona Ventura commenta: “Non si sa…”. E Chiambretti ci scherza su: “Se ne va? Non si sa dove… Andremo insieme in vacanza”.

Chiambretti ha riportato poi alcune sue esperienze tv come Sanremo 97 condotto insieme a Valeria Marini e Mike Bongiorno: “Mi facevo legare come un salame e mi calavo dal soffitto. La Marini ingelosita voleva fare lo stesso, voleva scendere con la mia stessa imbragatura, che era stata preparata da alpini e ingegneri, io le dicevo guarda che non è possibile, lei insisteva, non voleva sentire ragioni, finché non abbiamo tirato fuori l’asso: è arrivato il capo dei vigili del fuoco che, entrando ha detto: ho misurato e qui viene giù tutto“.

