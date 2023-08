Una romantica fuga in Sicilia con la fidanzata subito immortalata dai paparazzi del settimanale Chi: sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra il tesorino del Il Volo e la bellissima stilista. Come mostra lo scatto del settimanale diretto da Alfonso Signorini, i due sono più innamorati e felici che mai. Sono stati pizzicati a Taormina, in Sicilia, e non riescono a staccarsi uno dall’altra, tra baci passionali e abbracci. La loro relazione sarebbe iniziata circa un anno fa e da allora non si sono più lasciati.

Anche a Verissimo, quando è stato ospite di Silvia Toffanin, il tenore de Il Volo si era detto “realmente innamorato” e “felice” per la sua situazione sentimentale. A quel punto la conduttrice aveva provato in tutti i modi a scucire dalla sua bocca qualche informazione sulla compagna ma invano: solo risposte evasive dal cantante, che si era limitato a dire che la sua dolce metà si chiamava Eleonora, come sua madre. Nulla più.

Il Volo, il tenore beccato con la fidanzata: la foto di Chi

I suoi compagni de Il Volo lo avevano preso in giro, dicendo che aveva le fidanzate in ‘leasing’. Riservatissimo, non ha foto di coppia sul suo profilo Instagram, tutto incentrato sul lavoro, i concerti e i selfie in ogni parte del mondo. Lei, invece, è uscita allo scoperto pochi mesi fa, in occasione del suo compleanno.

Lui è Gianluca Ginoble, lei Eleonora Venturini Storaro, stilista ma anche nipote del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro a cui è legatissima. E infatti sui suoi social sono diversi gli scatti insieme al nonno in importanti manifestazioni cinematografiche, come la mostra del Cinema di Venezia.

Chi è Eleonora Venturini Storaro. Stando a quanto si legge sul suo profilo Instagram, la fidanzata del collega di Piero Barone e Ignazio Boschetto, è laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma e in Fashion e Design all’Istituto Marangoni di Milano.