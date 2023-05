“Sì, è successo davvero”. Il Volo allo scoperto: la notizia che nessuno voleva sapere. Poi l’annuncio

Il Volo, fuori la verità. Un trio che ha fatto sognare gli amanti della musica italiana, ma non solo. I tre cantanti sono stati molto spesso presenze fisse all’Eurovision Song Contest. Gianluca, Piero e Ignazio hanno già rappresentato l’Italia nel 2015 con il brano “Grande Amore” per poi realizzare una nuova versione rock della canzone dal titolo “You are my everything”. Tanti dunque i successi portati a casa di anno in anno, e adesso per il pubblico italiano è arrivato il momento di potersi gustare uno show con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble come protagonisti: Il Volo-Tutti per uno, in onda su Canale 5 il 27 maggio il 3 giugno.

Il Volo in crisi? Il trio di cantanti si appresta a fare battere forte il cuore al pubblico di fan con lo show Il Volo-Tutti per uno in onda su Canale 5. Eppure stando ad alcune voci di corridoio, sembra che Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non abbiano vissuto un buon momento in passato. I diretti interessati hanno raccontato tutti i dettagli nel corso dell’intervista per DiPiùTV.

Il Volo in crisi? Il trio di cantanti decide di rivelare tutta la verità: “Momenti difficili…”

Non solo voci di corridoio, stando alle parole de Il Volo, la crisi è avvenuta realmente: “Abbiamo vissuto una crisi ma non ci lasceremo mai, ora stiamo per tornare anche in televisione”, affermano. “La nostra unione artistica per fortuna ha superato i momenti difficili che abbiamo avuto”, hanno poi aggiunto nel corso dell’intervista. Poi Ignazio Boschetto è entrato nel vivo di una situazione personale che ha dovuto fronteggiare con molta forza e determinazione.

“Qualche tempo fa sono stato male per via di alcune cose che non mi andavano bene, ho avuto una crisi con Piero e Gianluca, ma ne abbiamo parlato e abbiamo risolto tutto”, confessa. Adesso quel buio sembra essere solo un ricordo lontano. Il trio de Il Volo non vede l’ora di poter tornare unito e forte sul palcoscenico: “Siamo felicissimi di tornare all’Arena di Verona per due date esclusive, sul palco di una delle location più belle che ci ha già accolto tante volte: lì porteremo il nostro nuovo spettacolo“.

Uno show imeprdibile per i fan de Il Volo ma anche per tutti gli amanti della musica italiana. Infatti il trio non solo si esibirà sul palcoscenico insieme ad altri artisti, ma intervistati da una splendida Federica Panicucci, riusciranno a ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della loro carriera. Insieme a Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble anche tanti altri artisti come Irama, Madame, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Annalisa e Antonello Venditti, solo per citarne alcuni.