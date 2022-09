Ignazio Boschetto de Il Volo e la rara malattia. Il super trio che da anni ormai raccoglie successi e record in giro per il mondo ha ovviamente un grande seguito. I due tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto e il baritono Gianluca Ginoble hanno raggiunto presto la fama. Sono stati, ad esempio, i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Hanno inciso brani in lingua spagnola, francese, inglese, tedesca e latina.

I tre talenti de Il Volo hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano Grande Amore. Hanno pubblicato diversi album sia in studio che dal vivo. Dal 2011 sono stati protagonisti di oltre una decina di concerti live. Insomma dal punto di vista musicale la loro carriera è in costante ascesa. Tuttavia per quanto riguarda la loro vita privata non si conosce molto. Uno di loro, in particolare, ha una storia difficile alle spalle.





Il Volo: nomi dei cantanti, età, altezza, peso, fidanzate. Chi sono

Ignazio Boschetto e il dramma familiare

Ignazio Boschetto ha vissuto un dramma familiare da piccolo. Nel corso di un’intervista a Domenica In il cantante ha rivelato che la mamma ha sofferto per un tumore al viso. A questo riguardo ha spiegato: “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro, ma sono state il nostro passato. Io e mia sorella non volevamo quello che volevano i bambini della nostra età. Avevamo un solo desiderio, quello che la nostra mamma tornasse al più presto a casa”.

Anche Ignazio Boschetto ha dovuto affrontare una malattia molto rara. Fortunatamente questa non gli ha impedito di raggiungere il successo con il Volo. Il tenore del famoso trio è affetto da agenesia. In medicina con questo termine si indica la mancata formazione di un organo.

Si tratta di una malattia congenita e che si manifesta fin dalla nascita. In particolare Ignazio Boschetto ha un solo rene. Come detto questa condizione non ha avuto effetti negativi sulla carriera né sulla vita del cantante. E questo nonostante gli impegni in giro per il mondo. L’agenesia renale colpisce una gravidanza su mille nella forma unilaterale. Il tenore, comunque, non ama molto parlarne e preferisce mantenere il suo atteggiamento positivo e il suo sorriso.

