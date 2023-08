Alex Belli, grossa novità per l’attore e modello. Il marito di Delia Duran, con cui in questo momento si trova a Porto Cervo, in Sardegna, si è fatto sentire di recente per commentare l’addio forzato di Barbara D’Urso a Mediaset. “A Barbara voglio un bene incredibile. Sono cresciuto con e dentro i suoi programmi. Senza ombra di dubbio, è uno dei volti storici di Canale 5 e mi dispiace che non faccia più parte della rete. Mi è dispiaciuto in particolare il trattamento che le è stato riservato. Secondo me si poteva trattare in modo diverso questa situazione”.

Sempre nell’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, si è anche espresso sulla decisione che riguarda il GF Vip, il programma che gli ha dato un’immansa popolarità: “Il vero problema non è il trash ma il linguaggio. Qualsiasi tipo di contenuto, anche quello più piccante o scabroso, deve essere trattato con la consapevolezza di essere in una televisione generalista che è piena di investitori pubblicitari. In questa edizione ci sono stati molti comportamenti spagliati. E le coppie? Tutte fumose e litigiose”.

Alex Belli, grossa novità: “Sono anni che me lo chiedono”

È a Novella 2000 però che spiega i suoi progetti futuri. Dopo l’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini, Alex Belli sarà protagonista di un altro show seguitissimo: Tale e Quale Show di Carlo Conti. Dal prossimo 22 settembre prenderà il via su Rai Uno la 13esima edizione del talent e ci sarà anche lui tra i concorrenti.

Nel corso dell’intervista, Alex Belli si è detto entusiasta dell’imminente debutto nel programma e ha anche svelato che gli piacerebbe imitare “Tiziano Ferro, Mario Biondi e Antonello Venditti”. Tale e Quale Show non è il primo talent per l’attore, che nel 2012 ha partecipato a Ballando con le Stelle in coppia con Samanta Togni.

“Sono abbastanza trasversale da adattarmi ad ogni tipologia di format“, ha spiegato il marito di Delia Duran, che poi ha aggiunto: “È da diversi anni che Carlo Conti mi propone di partecipare al suo programma. Tuttavia si sono sempre sovrapposti impegni tali da impedirmi di accettare. È la volta buona”.