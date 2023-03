Decisione importante sul futuro di Alberto Matano in Rai. Il giornalista e conduttore si è da tempo guadagnato la stima e l’affetto dei telespettatori che lo premiano sempre in tema di ascolti. Il suo “La Vita in Diretta” è una certezza, rappresenta il programma più visto del daytime di Rai1 e batte regolarmente Barbara D’Urso. Pochi giorni fa, però, si è sparsa una voce sul suo conto e in tanti hanno temuto per il suo futuro professionale.

In realtà non ci sarà nessuna sostituzione di Alberto Matano. Il suo programma durerà fino al 30 giugno, dopodiché sarà la volta di Estate in Diretta che sarà condotto da Gianluca Semprini. Al suo fianco, però, non dovrebbe più esserci Roberta Capua. Ecco quindi che è spuntato il nome di un personaggio politico che da qualche tempo si sta destreggiando con buonissimi risultati nella conduzione di un programma oltre che come opinionista in diversi talk show.

Alberto Matano, la decisione Rai sul suo futuro

Al fianco di Gianluca Semprini ci sarà Nunzia De Girolamo, l’ex esponente politica ed ex ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del governo Letta. Oggi lei conduce tutti i pomeriggi su Rai1 “Ciao Maschio” in cui intervista personaggi più o meno famosi. Nelle ultime ore era spuntata fuori un’indiscrezione che parlava di Nunzia De Girolamo al fianco di Alberto Matano, ma le cose non stanno proprio così.

“La vita in diretta resterà saldamente nelle mani di Alberto Matano come conduttore unico” fa sapere il portale TVBlog. Insomma i piani alti di Viale Mazzini non vogliono rompere il giocattolo. Alberto Matano funziona e funziona bene così, da solo, alla conduzione de La Vita in Diretta e non avrebbe molto senso provare ad affiancarlo a Nunzia De Girolamo col rischio che la coppia non funzioni.

Dunque la spiegazione è semplice: “Alberto Matano in questi anni ha saputo dargli una dimensione tale da rendere il suo programma un appuntamento campione di ascolti in quella fascia oraria”. Squadra, o conduttore, che vince non si cambia. E il futuro sorride comunque anche a Nunzia De Girolamo che quest’estate sarà al fianco di Gianluca Semprini a Estate in Diretta e poi “tornerà in autunno (visto il successo) con il suo Ciao maschio nel sabato sera di Rai1”.

