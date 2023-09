La nuova stagione televisiva sta entrando nel vivo, tra non molto tutti i programmi autunnali partiranno. Tra le novità in casa Rai c’è il ritorno di Pino Insegno che nelle ore scorse ha messo a tacere, ancora una volta, le voci che lo volevano al timone di due programmi nella Tv di Stato per amicizia con Giorgia Meloni. Amicizia di cui, tra l’altro, non ha mai fatto mistero. Ha spiegato Insegno: “Meloni e compagnia bella non c’entrano niente. Faccio questo mestiere da quarant’anni, il preserale l’avevo già fatto”.

“Mica sono un influencer di follower che si è messo a condurre un programma. Io ho una storia. È vero sono salito su quel palco (come conduttore della chiusura della campagna elettorale di Fratelli d’Italia a Roma, ndr) e ho appoggiato la signora Meloni. È una mia amica, una persona che stimo, so che potrebbe far bene. Fine. Se parliamo di politica è giusto che ci confrontiamo sulla politica, ma se parliamo di spettacolo, parliamo di spettacolo”.





E ancora: “A 20 anni sono entrato in Rai: mica ero amico di Forlani”, spiegava in un’intervista al settimanale Gente. Debutterà in access prime time su Rai2 dal 25 settembre con “Il Mercante in Fiera”, dal 1° gennaio sarà anche alla conduzione de “L’Eredità” al posto di Flavio Insinna. La novità riguarda il primo programma: la produzione Rai avrebbe scelto la Gatta Nera che affiancherà Pino Insegno nella nuova edizione del programma.

Stando a quanto riporta Davide Maggio nel suo blog si tratta di Lavinia Abate, Miss Italia 2022, incoronata lo scorso dicembre dopo essere arrivata in finalissima con Virginia Cavalieri e Carolina Vinci. La scelta della 19enne Abate arriva dopo la questione di di Calendaria Solorzano esclusa dallo show per la storia Instagram di un presunto “spinello”.

Per Abate sarebbe la realizzazione di un sogno. Durante la sua partecipazione al Concorso raccontò di essere un’amante della musica: “Vorrebbe diventare una cantautrice o compositrice”. “Miss Italia le dà possibilità di dimostrare a sé stessa che la sua schiena non influisce sul suo aspetto estetico e di acquisire più sicurezza”.