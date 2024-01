Importantissimo annuncio di Barbara D’Urso, che ha confermato in maniera ufficiale il ritorno in tv. Negli ultimi giorni del 2023 si sono alternate diverse indiscrezioni, alcune più positive e altre negative, infatti si era dapprima parlato di un suo approdo alla Rai e poi era stato smentito. Nelle scorse ore ha incontrato i suoi fan e ha detto loro una cosa molto interessante.

Il contratto con Mediaset è ufficialmente scaduto e dal primo gennaio Barbara D’Urso è libera di andare dove vuole. Il suo ritorno in tv sarebbe ormai una questione di poco tempo, infatti la conduttrice ha rivelato ai suoi sostenitori che dovranno fare una cosa particolare per rivederla prossimamente. Ovviamente la reazione dei fan è stata a dir poco entusiasmante.

Barbara D’Urso, ritorno in tv imminente: “Torno, cosa dovete fare”

Barbara D’Urso ha parlato del suo ritorno in tv, in seguito alla chiusura burrascosa con Pier Silvio Berlusconi, durante il suo incontro coi fan nello show teatrale in cui lei è protagonista. Aveva innanzitutto detto sui social: “Caffeuccio prima dell’ultima recita del 2023, poi ce ne saranno anche altre. Sono felicissima di brindare con il pubblico che mi ha amato, sia quelli che sono venuti a teatro sia quelli che non sono potuti venire. Per me è un Capodanno particolare, questa mezzanotte significa un sacco di cose, il mio cuore è vostro”.

Una sua sostenitrice ha affermato al Teatro Parioli di Roma di voler avere nuovamente la sua compagnia nel piccolo schermo ed ecco che Barbara ha fatto la dichiarazione più importante: “Torno, torno ragazzi. Basta cambiare il numero sul telecomando“. E se l’ipotesi Rai sarebbe da scartare, visto che l’attuale governance non la vedrebbe di buon occhio, c’è un’altra possibilità suggestiva nel suo futuro.

“TORNO TORNO BASTA CAMBIARE NUMERO SUL TELECOMANDO”



bdu sta tornando e noi avremo lo scontro con channeI5 che bello 😭 pic.twitter.com/GO4sIoEYfK — sanna 🥑 (@scomposta_) January 1, 2024

Novella 2000 ha fatto sapere che potrebbe sbarcare sul canale Nove, dove lavora anche Fabio Fazio, ma non sarebbe da escludere neanche l’ipotesi di un’esperienza con Netflix.