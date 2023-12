Colpo di scena su Barbara D’Urso e il suo futuro in tv. Proprio in questi giorni era arrivata una notizia molto importante, con la conduttrice che sembrava vicinissima a firmare il suo nuovo contratto, invece a quanto pare non sarà proprio così. Una forte delusione per lei, che dopo l’addio a Mediaset auspicava molto probabilmente di tornare immediatamente nel piccolo schermo.

Barbara D’Urso ha quindi un futuro in tv ancora tutt’altro che certo. Stanno uscendo fuori altre indiscrezioni interessanti, ma la notizia principale è a dir poco negativa ed è stata data in anteprima dal sito TvBlog. A poche ore dalla fine del 2023 è giunta una doccia fredda che le avrà rovinato quindi l’umore. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci adesso.

Barbara D’Urso, futuro in tv incerto: “Salta tutto”

Nei giorni scorsi pareva tutto definito per Barbara D’Urso, infatti il suo futuro in tv era sempre più diretto verso la Rai. Avrebbe dovuto prendere il posto di Francesca Fialdini nella domenica pomeriggio di Rai1, sfidando la collega Silvia Toffanin che su Canale 5 conduce Verissimo. Invece ora sarebbe saltato tutto ed è anche stato rivelato il perché di questo cambiamento.

TvBlog ha annunciato così la notizia su Carmelita: “Pare che il destino televisivo della D’Urso, almeno fino a quando sarà in carica questa governance, non sarà in Rai. I palinsesti della prossima stagione televisiva verranno confezionati ancora da questi dirigenti e ad oggi pare davvero che non ci sia nessuna intenzione da parte di questa Rai di ingaggiare Barbara D’Urso per la prossima stagione televisiva”.

Ma Barbara D’Urso avrebbe già una nuova possibilità all’orizzonte, stando alle ultime voci. Se la Rai appare ora un obiettivo molto lontano, sarebbe più alla portata il suo passaggio sul canale Nove.