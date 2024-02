L’addio di Fiordaliso al Grande Fratello è andato in scena lunedì sera. Nell’ultima puntata andata in onda del reality, la cantante ha annunciato l’uscita senza possibilità di ripensamenti. “Sono stata qui dentro quasi 5 mesi e sono stati molto intensi. Non mi sono risparmiata e mi sono lasciata andare senza freni. Volevo farmi conoscere per quella che sono, qui grazie ai ragazzi sono rinata, sono ritornata me stessa. Mi portavo dietro un bagaglio molto pesante, ora invece, sono tornata a essere la pazza che sono”, ha spiegato.

Fiordaliso ha aggiunto anche che non se lo aspettava di restare così tanto nella casa, “pensavo di durare pochissimo, che mi avrebbero eliminata dopo poche settimane”, e anche di essersi lasciata andare dopo un brutto periodo. “È stata un’esperienza indimenticabile, sono rinata e ritornata in me. Non ce la faccio più. È molto difficile rimanere chiusa. Ho voglia di aria, di vedere i miei figli, la giornata diventa molto pesante. Non riesco dare più niente ai ragazzi, mi diventa tutto insopportabile”, ha spiegato.

Fiordaliso dopo il GF, l’appello per Beatrice

I coinquilini non sapevano di questa sua decisione e tornata in salone dopo aver parlato a Signorini e al pubblico di Canale 5, li ha salutati commossa: “Vi lascio, vi amo moltissimo, ma non ce la faccio più a stare qua dentro, devo uscire. Vi ho vissuto fino all’ultimo e vi aspetto fuori. Non cambio idea, la mia avventura è finita”.

La casa si è presto trasformata in una valle di lacrime e i fan di Beatrice si sono subito preoccupati visto che così la loro beniamina perde una spalla fondamentale al GF. Ma appena uscita Fiordaliso non ha certo dimenticato l’amica che ha supportato in tutti questi mesi.

Non sto guardando Sanremo ,sto guardando Bea …ce la fa la mia rossa del coraçon ..ce la fa ..♥️@bealuzzifanpage #gf — Marina Fiordaliso (@Fiordaliso_) February 6, 2024

A 24 ore dal suo abbandono, è tornata sui social e risposto su Twitter a chi ha scritto se salvare o meno Beatrice (che nelle ore precedenti aveva fatto un appello per essere eliminata, ndr): “Dovete salvarla ragazzi”. E poi, poco dopo: “Non sto guardando Sanremo, sto guardando Beatrice. Ce la fa la mia rossa del coraçon. Vedrete che lei ce la farà“.