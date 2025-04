Domenica è stata una giornata ricca di emozioni a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti, c’era Helena Prestes, una delle protagoniste più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La modella brasiliana, che ha conquistato il secondo posto nel reality di Canale 5, si è aperta senza riserve, condividendo con il pubblico la sua esperienza nella Casa, ma anche un passato familiare segnato da tante difficoltà e dolori, con fratture che ancora oggi sono difficili da sanare.

Nel corso dell’intervista, Helena ha anche parlato della sua storia d’amore con Javier Martinez, il pallavolista argentino che ha conosciuto all’interno del programma. I due hanno raccontato la loro relazione e il loro futuro insieme, confermando che la loro connessione è diventata sempre più forte nel tempo. “Per me è stato un processo lungo. Consegnarmi così a una donna mi faceva paura. Sono sempre stato molto ermetico. Ma a rivedermi adesso capisco che sono sempre stato innamorato di lei, perché la guardavo non come guardo un’amica”, ha raccontato Javier, 30 anni, riferendosi ai suoi sentimenti per Helena.

Helena, 34 anni, ha risposto con parole dolci: “Javier è stato il mio sorriso nella Casa. Lui è molto leale, determinato, protettivo e mi faceva ridere”. I due hanno anche parlato dei loro sogni per il futuro, tra cui la possibilità di formare una famiglia insieme. “Quando abbiamo parlato nella Casa dei nostri sogni personali, tutti e due abbiamo detto di sognare dei figli”, ha rivelato Helena.

Javier ha aggiunto: “Mi piacerebbe essere un papà giovane”. Il pallavolista ha poi espresso con affetto i suoi sentimenti per Helena: “Ti amo, sono innamoratissimo di te e spero che tra di noi vada tutto bene”. La modella ha risposto con certezza: “Andrà tutto benissimo”. Sotto il post di Verissimo che racconta l’intervista emozionante di Helena Prestes e Javier Martinez, è comparso un commento inaspettato che ha subito catturato l’attenzione dei fan.

Anche la concorrente spagnola del GH Maica Benedicto "conquistata" da Helena e Javier !!!!!

😉🫠🥰 pic.twitter.com/T7dhrrzifp — Guido Cordeschi (@GuidoCordeschi) April 6, 2025

A lasciare un messaggio di supporto e affetto nei confronti della coppia è stata Maica Benedicto, ex concorrente del Gran Hermano, che aveva trascorso qualche settimana nella casa del Grande Fratello italiano.

Maica ha avuto modo di conoscere Helena e Javier quando erano solo amici e, ora che i due si sono fidanzati, ha deciso di esprimere il suo entusiasmo per la loro storia d’amore. Nel suo commento sotto il video dell’intervista, la spagnola ha scritto: “Sei una donna unica e meravigliosa”, rivolgendosi a Helena con parole dolcissime. Poi ha aggiunto: “Siete una coppia bellissima“, manifestando la sua gioia per la felicità della coppia e il loro legame che continua a crescere. Il commento di Maica Benedicto, che ha subito ricevuto tanti like e ha fatto letteralmente impazzire gli Helevier.