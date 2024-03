Mirko Brunetti è uscito dalla casa del Grande Fratello ormai da mesi, ma continua a far parlare grazie alla sua ‘storia’ con l’ex fidanzata Perla Vatiero, concorrente ancora in corsa per la vittoria del reality show condotto da Alfonso Signorini. Secondo le indiscrezioni durante la puntata che andrà in onda giovedì 14 marzo, l’ex gieffino tornerà in casa per fare una sorpresa a Perla. In queste ore, un video di Mirko ha fatto il giro del web. Un appello ai suoi fan e a quelli di Marco Fortunati, ex concorrente del Grande Fratello, diventato uno dei migliori amici di Brunetti insieme ad Angelica Baraldi, con la quale Mirko ha legato tantissimo.

“Tra le cose più belle che mi ha lasciato il GF c’è Angelica (Baraldi). È stata un’amicizia che è nata fin da subito e da quel giorno sono diventato anche amico di Riccardo (fidanzato di Angelica). Passiamo molto tempo insieme e devo dire che anche nei momenti più difficili mi sono stati molto vicini, lei soprattutto. Le voglio veramente bene”, aveva detto Mirko Brunetti uscito dalla casa del Grande Fratello.

Grande Fratello, l’appello di Mirko Brunetti e Marco Fortunati ai loro fan

Col tempo, Mirko Brunetti ha legato anche con un altro ex concorrente, stiamo parlando di Marco Fortunati. “Allora ragazzi vi racconto un piccolo spoiler di quando sono uscito dalla casa. Alcuni ragazzi tra cui Anita e Paolo all’interno del programma mi dicevano sempre ‘tu avresti dovuto conoscere Marco (Fortunati) perché siete molto simili e vi saresti presi’. Il giorno della mia eliminazione ho conosciuto Marco in hotel e da quel giorno posso dirlo siamo diventati migliori amici nonostante non ci siamo conosciuti dentro la casa. È nato tutto appena ci siamo conosciuti, un imprintig pazzesco ragazzi”.

In queste ore i fan dei due hanno lanciato una petizione per far volare un aereo sulla casa del Grande Fratello, ma in accordo con Marco, Mirko ha pubblicato un video in cui chiede ai fan di non spendere i soldi per l’aereo ma di cercare un’associazione per devolvere il denaro in beneficenza. “Con una cifra abbastanza importante, noi siamo felicissimi per questo supporto. Però avevano pensato di metterci d’accordo con voi e donare questi soldi in beneficenza quindi scegliere insieme un’associazione, visto che ci stiamo impegnando molto su questo fronte anche con prossime iniziative e ci farebbe piacere devolvere questi soldi per una causa molto importante”.

“Noi vi ringraziamo e vediamo il vostro sostegno, ma c’è chi ha bisogno di un supporto diverso”, ha concluso Mirko nella Instagram story. “Complimenti a Mirko e Marco Fortunati per aver proposto di devolvere in beneficenza i soldi che dovevano essere destinati all’aereo per loro due, accettate la loro proposta mi raccomando”, si legge su Twitter. Un bellissimo gesto, apprezzato da tanti utenti del web.