Incredibile notizia su Shaila e Lorenzo, a distanza di tempo dalla fine del Grande Fratello. Infatti, c’è chi avrebbe organizzato qualcosa di indimenticabile che ha mandato tutti in visibilio. Ovviamente chi sostiene entrambi è rimasto a bocca aperta ed è felicissimo per questo gesto.

Shaila e Lorenzo non hanno ancora commentato, ma questa scelta fatta per loro ha veramente lasciato tutti senza parole. Andiamo a vedere insieme cosa è successo agli ex concorrenti del Grande Fratello, che si sono lasciati nel giorno della finalissima per decisione della ballerina.

Shaila e Lorenzo, incredibile regalo dei fan: cosa hanno fatto

Dunque, i fan di Shaila e Lorenzo, nonostante i due ormai siano attualmente un’ex coppia, hanno voluto fare un regalo straordinario. Sia lei che il modello saranno certamente contentissimi di questo gesto che ha fatto davvero parecchio rumore e che ha varcato anche i confini nazionali.

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da una fan, infatti l’influencer ha riportato integralmente questo messaggio riguardante Shaila e Lorenzo: “Gli Shailenzo hanno organizzato una cosa bellissima, dalle 12.49 fino a mezzanotte a ogni ora sarà proiettata a New York la loro storia“.

“Wow” è stata la reazione della Marzano, entusiasta per questo dono degli Shailenzo. Ovviamente nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori dettagli su questa sorpresa americana.