Tensione altissima all’Isola dei Famosi, infatti un concorrente ne ha accusato un altro di averlo aggredito e anche insultato. C’è stata una lite furibonda tra i due protagonisti del programma, quindi possiamo già essere sicuri che la prossima puntata in diretta con Ilary Blasi sarà più che turbolenta. Una botta e risposta durissimo, che ha raggiunto l’apice quando uno dei due ha fatto l’accusa che tutto il pubblico ha ascoltato.

Il litigio all’Isola dei Famosi è iniziato con il primo concorrente che, prima di dire di essere stato aggredito, ha ascoltato invece la difesa dell’altro compagno di avventura: “A quel paese ci mandi qualcun altro, non ti sto aggredendo”. E la risposta è stata immediata: “Che fai, ripeti le cose come fa Gian Maria?”. E il contrattacco è stato il seguente: “Non mi prendere in giro”. Poi la situazione è degenerata sempre più a parole.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto Luca”. Helena Prestes non ce la fa più e vomita tutto sul naufrago dell’Isola dei Famosi 2023





Isola dei Famosi, concorrente accusa un altro naufrago di averlo aggredito

Colui che all’Isola dei Famosi si è infuriato è stato il concorrente Marco Mazzoli, che ha ufficialmente accusato l’altro contendente: “Stamattina mi hai aggredito senza motivo perché non riesci a sopportare che sei qui con lei, mica è colpa mia”. Poi c’è stata la replica dell’altro naufrago: “Ma devi giocare solo te o posso giocare anch’io?”. Mazzoli ha esclamato: “Tu non stai giocando, mi stai insultando ed è diverso”. Ma non è finita qui la ‘rissa’.

Ad aver subito l’accusa è stato Fabio dei Jalisse, che ha detto ancora: “Ho sempre pensato che sei un principino, non è certo una novità”. Ma Marco non ha accettato questa definizione della sua persona: “Non devo dire grazie proprio a nessuno, quello che ho me lo sono guadagnato”. Infine, il cantante ha aggiunto: “Lo chiamo baronetto e principe perché sembra di essere alla corte di una persona, che fa quello che vuole”. Il sito Lanostratv ha infine rivelato che entrambi si sono chiamati infami.

Fabio non ha digerito la nomination di Mazzoli! #Isola pic.twitter.com/Np7xO3Oxcq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

La discussione si fa sempre più accesa tra Fabio e Mazzoli! Da che parte state?🔥 #Isola pic.twitter.com/oOJbhFiB4W — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 17, 2023

Tutto è nato dalla protesta di Fabio dei Jalisse, che non ha accettato di essere stato nominato. Intanto, c’è tanta tensione anche tra Andrea Lo Cicero e Paolo Noise, quindi la situazione in Honduras è parecchio incandescente.