Tensione altissima al Grande Fratello proprio a pochi passi dalla meta. La finale è ormai dietro l’angolo, essendo il 31 marzo, ma i conflitti all’interno della casa non sembrano cessare. Nel mirino sono finiti anche gli autori, bersagliati in particolare da Lorenzo e Stefania Orlando per motivazioni diverse. Ma che fanno intuire notevoli contrasti.

Lorenzo e Stefania hanno avuto da ridire nei confronti degli autori del Grande Fratello e ora la situazione è da monitorare con attenzione. Non sono soddisfatti di quanto fatto dalla regia e lo hanno fatto notare senza fronzoli, alimentando le voci secondo le quali gieffini e produzione siano praticamente ai ferri corti.

Grande Fratello, Lorenzo e Stefania Orlando in conflitto con gli autori: che succede

Già nella scorsa puntata del Grande Fratello Stefania se l’era presa con gli autori del Grande Fratello, a causa di una clip su Helena che la Orlando non aveva gradito. Infatti, aveva detto: “Ti rendi conto come hanno rigirato la frittata qua?“, contestando quindi le immagini diffuse dalla produzione.

Pure Lorenzo, come riportato dal sito Lolnews.it, ha bacchettato la produzione del GF. Gli autori lo hanno chiamato in confessionale, ma lui ha detto: “Finisco la sigaretta e arrivo, tanto non c’è traffico“. Dunque, dietro queste esternazioni si nasconderebbe un malumore dei gieffini verso la regia.

Durante quella clip. Stefania: Ti rendi conto come (gli autori) hanno rigirato la frittata quà…

Sta tutto qui. Chi vuol capire capisca.#GrandeFratello pic.twitter.com/LQ86gGqbCF — Violett926 (@violett926) March 12, 2025

Chissà se Alfonso Signorini chiederà lumi proprio ai concorrenti per capire se ci siano davvero problemi con gli autori del Grande Fratello.