Il Grande Fratello è sempre più proiettato verso la finale del 31 marzo, quando ci sarà il successore di Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione. Finora sappiamo che sono tre i concorrenti finalisti: Lorenzo, Jessica e Zeudi. A loro si uniranno altri, mentre c’è chi potrebbe andare via a breve. Tra questi, ci sarebbe una concorrente top, ovvero Helena, che in realtà non era mai sembrata a rischio prima d’ora.

Invece, stando ad alcune indiscrezioni che ruotano attorno al Grande Fratello, questa concorrente potrebbe andare via definitivamente. E rinuncerebbe così al sogno di vincere il montepremi da 100mila euro. Andiamo a vedere insieme che cosa è stato riferito sul conto di questa gieffina.

Grande Fratello, chi è la concorrente che potrebbe andare via a breve

Deianira Marzano è stata contattata da una sua follower, che le ha fatto una previsione sul Grande Fratello e sull’esito del prossimo televoto. La concorrente top non avrebbe ormai molte speranze, infatti qualcuno la vorrebbe fuori in maniera definitiva. E a quanto sembra potrebbe succedere già giovedì 13 marzo.

Questo quanto riferito all’esperta di gossip e televisione: “Deia, hanno deciso di far fuori anche quella più apprezzata dal pubblico, cioè Helena“. La modella brasiliana potrebbe non proseguire la sua avventura a poco dalla finale. Se la caverebbero dunque Chiara e Stefania, le altre due finite in nomination. Non è tra l’altro un momento semplice per la sudamericana, alle prese con problemi col fidanzato Javier. Ormai sarebbero in crisi e potrebbero anche decidere di lasciarsi.

Si profila comunque una bella sfida tra le tre gieffine, ma una di loro dovrà interrompere il suo percorso a pochi passi dalla linea del traguardo.