Novità inaspettata al Grande Fratello a non molto dalla fine del programma, prevista per lunedì 31 marzo. Zeudi ha infatti deciso di fare un outing nei confronti di un’altra concorrente, svelando che anche a questa gieffina piacciono le donne. Ha quindi rivelato che questa protagonista del reality sarebbe bisessuale proprio come l’ex Miss Italia.

Una dichiarazione che nessuno si aspettava di ascoltare, ma che è arrivata improvvisa davanti alle telecamere del Grande Fratello. Quest’altra concorrente, stando al racconto di Zeudi, le avrebbe confidato di essere bisessuale. Ma sono subito esplose le polemiche alla luce di queste affermazioni della Di Palma, che avrebbe potuto evitare di divulgare così la notizia.

Grande Fratello, Zeudi dichiara che un’altra concorrente è bisessuale

Durante una conversazione nei pressi della piscina del Grande Fratello, Zeudi si è rivolta verso Chiara e ha detto che Mariavittoria avrebbe avuto attrazione per le donne in passato: “Mariavittoria una volta mi ha detto ‘io non nego che ho avuto dell’interesse anche nei confronti delle donne’. Quindi cosa succede? Che quando io sto con loro ho paura di una cosa particolare, cioè che Mariavittoria è gelosa di me per Tommaso e che Tommaso è geloso di me per Mariavittoria”.

Poi Zeudi ha aggiunto: “Capito la mia paura qual è stata? Alfonso quando stava qui dentro l’ha notata questa cosa. Capisci perché non mi avvicino mai più di tanto a loro due? Perché ho paura di essere giudicata perché so questa cosa. Quindi ho sempre fatto passi indietro, perché venivo vista strana. Poi Tommaso è un uomo molto fedele e in certi contesti ha proprio evitato di parlare con me, lui è molto quadrato e fedele”.

la dolcissimissima zeudi che fa outing a mariavittoria pic.twitter.com/HV0wzw3jLa — Ⅎ🪁 – (@Karmaaisabitchx) March 11, 2025

Tante le criticihe rivolte a Zeudi, accusata di aver detto una cosa privata che probabilmente Mariavittoria le aveva confessato fidandosi di lei. Vedremo se questa rivelazione arriverà alle orecchie della Minghetti.