Il Grande Fratello si avvia verso le battute finali e tra i concorrenti più chiacchierati del momento c’è Alessio Falsone. È l’ultimo arrivato insieme a Simona Tagli, ma prima con Perla poi con Anita si è subito distinto. E se con la prima c’è stato e c’è solo un bel feeling, parola dei diretti interessati, con la seconda le cose si sono fatte più serie negli ultimi giorni. Nell’ultima diretta, difatti, Alfonso Signorini ha regalato loro una cena a lume di candela e una notte insieme in suite e alla fine è scattato anche il bacio.

Peccato che una volta tornati in casa le affermazioni di lui abbiano subito fatto dubitare il pubblico. È davvero interessato ad Anita o è solo una mossa strategica in vista, appunto, della finale? Sono infatti arrivati parole e gesti che secondo molti dimostrano che lui non è affatto innamorato della ragazza. O, almeno, non prova lo stesso sentimento che prova lei, che per questo nuovo amore ha buttato alle spine dall’oggi al domani 10 anni di relazione con Edoardo, colui che vedeva come padre dei suoi figli.

GF, il pubblico chiede la squalifica di Alessio





Fino alla goccia finale di poco fa. In cucina insieme a Sergio e Perla, Anita a un certo punto gli ha chiesto se volesse uscire con lei in giardino. Ma Alessio ha respinto l’invito in maniera scocciata: ha appoggiato la tazza sul piano della cucina e ha detto: “Comincia a rompermi il ca*** anche questa”.

Non solo l’atteggiamento respingente verso Anita. Addirittura molti vorrebbero la sua squalifica immediata dopo quanto andato in onda nella diretta su Mediaset Extra. Parlando sempre con Sergio e Greta ma in giardino, Alessio si è lasciato sfuggire questa frase: “E così e così, non mi rompere il ca..o, sei una mong..a, per dirti“. Dopo solo 5 minuti è stato chiamato in confessionale, ma nel frattempo in tanti utenti hanno iniziato a chiedere provvedimenti.

#grandefratello Alessio ha appena detto "mongola" e dopo 5 minuti è stato chiamato in confessionale. — Vanessa (@VanessaLoveme) March 10, 2024

Non dico di squalificarlo ma almeno un rimprovero ogni tanto non guasterebbe #GrandeFratellohttps://t.co/2CWSTwuM8f — Bene___ (@Bebbe___) March 10, 2024

Come “Non dico di squalificarlo ma almeno un rimprovero ogni tanto non guasterebbe”, “Nel 2024 la gente non capisce ancora che utilizzare termini legati alla disabilità per offendere è simbolo di discriminazione ed abilismo, ma d’altronde da un soggetto del genere non potevo aspettarmi altro“. E c’è chi tira in ballo anche le presunte “4 bestemmie, informazioni da fuori, minacce e ora questo, cosa stanno aspettando, che tira un pugno così completiamo tutto?”. Se ne parlerà in puntata?