Marco Maddaloni ha lasciato la casa del Grande Fratello dopo la morte del suocero Mario. Dopo l’uscita lo sportivo ha rotto il silenzio e ha informato tutti i suoi follower di questa dolorosa perdita pubblicando una foto sul suo account Instagram: “Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua”.

“Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”. Anche il Grande Fratello ha diramato un comunicato: “La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”. L’annuncio sul profilo ufficiale del Grande Fratello, con un messaggio di vicinanza al concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, gli inquilini salutano Marco Maddaloni

“La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore”. Qualcuno aveva ipotizzato che il padre di Maddaloni avesse avuto problemi di salute, mentre altri parlavano di un “richiamo” della moglie a causa di alcuni atteggiamenti tenuti da Marco nella Casa.

Niente di tutto questo, Marco Maddaloni è dovuto uscire per la prematura scomparsa del suocero, il padre di Romina Giamminelli. Un altro lutto al Grande Fratello, dopo la scomparsa del padre di Beatrice Luzzi avvenuta a gennaio e a causa della quale la concorrente aveva abbandonato la casa per due volte: la prima volta quando era stato ricoverato in ospedale e la seconda proprio a seguito del decesso.

Sul futuro di Marco Maddaloni ci sono ancora dei dubbi anche se molti utenti hanno fatto notare che nel comunicato stampa del Grande Fratello si legge ha “lasciato momentaneamente la casa” e gli autori non non ancora chiesto agli altri una mano per preparare le valigie del concorrente. Per questo motivo sembra che Marco Maddaloni faccia rientro nella casa al più presto.

In queste ore, i concorrenti del Grande Fratello hanno mostrato vicinanza al loto amico e durante la cena hanno colto l’occasione per mandargli un saluto: “Ciao Marco, un abbraccio”, dice Rosy, seguita dal resto del gruppo. “Ciao Marco!”. I concorrenti hanno voluto salutare anche la moglie di Marco, Romina e i loro due figli e far sentire anche ai tre la loro vicinanza. (VIDEO)