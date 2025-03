“Si è tradita da sola”. Zeudi Di Palma al centro di una nuova polemica. L’ex Miss Italia è entrata nella casa del Grande Fratello in corsa, ma ha scatenato un vero e proprio ciclone. A suo sostegno può contare un esercito di fan, che l’hanno premiata portandola fino alla finale. Ma, come tutti i personaggi forti, ha anche dei detrattori, dentro e fuori la casa.

Tra le critiche che le vengono mosse, c’è quella di essere entrata nel reality con un copione già pronto e, soprattutto, dopo aver studiato attentamente ogni singolo inquilino: dalla vita ai trascorsi televisivi. In realtà, non ci sarebbe nulla di male, visto che il Grande Fratello è un gioco in cui i concorrenti gareggiano uno contro l’altro. Lei ha sempre negato. Ma l’ex Miss Italia ogni tanto si tradirebbe. Come avvenuto poco fa. La segnalazione arriva direttamente da un fan del GF sui social.

Leggi anche: “Adesso si spiega tutto”. Grande Fratello, male per Lorenzo e Shaila: ripresi dalle telecamere





“E questa come la spieghi?”. Grande Fratello, Zeudi se l’è fatto scappare: cose nuove su Helena

“Zeudi si è appena fatta scappare di sapere che Helena ha partecipato anche ad altri reality. Ha detto ‘anche negli altri reality si è sempre comportata così’, ma accortasi dell’errore, si è subito corretta. Questo conferma che si era studiata tutto su Helena”, ha scritto un fan del GF su X.

Questo post rafforzerebbe la tesi sostenuta dalla stessa Helena Prestes, secondo la quale Zeudi l’avrebbe puntata già prima di entrare nella casa. “Lei ha una vera ossessione verso Helena”, commenta un altro utente sui social dopo l’ultima segnalazione. Ma c’è anche chi smorza l’ennesima polemica. “Non è certo il segreto di Fatima che Helena abbia partecipato a L’Isola dei Famosi o Pechino Express”. La notizia in effetti è di dominio pubblico, trattandosi di trasmissioni molto seguite

Il punto, però, secondo un telespettatore, è un altro: “Non è un segreto, ma non tutti lo sanno. Se la miss è informata su tutto di Helena, significa che l’ha studiata nei minimi dettagli, così da sapere come ingraziarsela e come attaccarla e distruggerla. Ma non aveva fatto i conti con l’intelligenza di Helena”.

Zeudi si è appena fatta scappare di sapere che Helena ha fatto anche altri reality dice "anche negli altri reality si è sempre comportata così" accortasi si è subito corretta che le è stato detto,lei si era studiata tutto di Helena #GrandeFratello #heleners #helevier — Paola (@jollyjiollyna) March 18, 2025

Ad aumentare i dubbi dei fan, c’è il fatto che Zeudi, dopo questa frase, sia andata quasi in tilt. Chiara Cainelli, infatti, le ha chiesto chi glielo avesse detto, ma lei non è stata in grado di rispondere. “Me l’hanno detto”, ha spiegato. Infine, Zeudi si sarebbe addirittura contraddetta, affermando che fosse stata proprio Helena a rivelarglielo, come riportano altri fan sui social.