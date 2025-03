“Adesso si spiega tutto”. Sta suscitando grande clamore, dentro e fuori dalla Casa del Grande Fratello, l’ennesima riconciliazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Sembra che i due abbiano superato l’ultima crisi di coppia. Nella notte per sancire la ritrovata pace i due si sono scambiati abbracci e baci bollenti al centro del giardino. Una scena che ha diviso il pubblico: da un lato, chi crede che sia trattato solo di una trovata per creare hype in vista della finale; dall’altro, i fan che vedono nella loro storia d’amore un sentimento autentico.

Tra le varie ipotesi che circolano in queste ore, c’è anche quella secondo cui la crisi tra Lorenzo e Shaila sia stata in realtà una mossa ancora più subdola: fingere una rottura per stanare la concorrente più forte del momento, Zeudi Di Palma. L’ex Miss Italia, infatti, nei giorni scorsi si è lasciata andare a commenti molto critici nei confronti di Spolverato, giudizi che prima di allora non aveva mai espresso. Raggiunto il loro obiettivo, quindi, Lorenzo e Shaila sarebbero tornati insieme.

A sostegno di questa teoria, sarebbe emersa una prova: in queste ore ha iniziato a circolare una clip risalente addirittura alla notte del 31 dicembre. Facciamo un passo indietro: all’epoca Zeudi era entrata da poco nella Casa, ma aveva già avuto modo di avvicinarsi a Helena. Lorenzo aveva intuito subito che, in prospettiva, l’ex Miss Italia poteva diventare un’avversaria scomoda per lui e Shaila, tanto da mettere in guardia di nascost la sua fidanzata.

Il video del 31 dicembre ritrae il fotomodello milanese in giardino insieme alla ballerina. I due parlano e poi, sottovoce, lui chiede a lei di seguirlo: “Questo passaggio dobbiamo farlo in fretta”, dice. Si alzano e Lorenzo conduce Shaila in un punto del giardino dove le telecamere non riescono più a riprenderli. Allora, nessuno aveva capito il motivo di quella mossa, ma nella clip si sente chiaramente lui dire: “Occhio a Zeudi”. Subito dopo i due riappaiono e tornano sotto la veranda come se nulla fosse.

ora capisco questo video, aaa shailenzo shailenzo siete la falsità pic.twitter.com/6z1W1MSGBR — whiskyliscio🐍 (@mai_steev) March 19, 2025

Queste immagini, riviste oggi, hanno fatto scattare nei fan del GF il sospetto che già allora Lorenzo e Shaila stessero orchestrando un piano per mettere in cattiva luce Zeudi. “Ora capisco questo video! Ah, Shailenzo, Shailenzo… siete la falsità!” esclama un utente su X tra i commenti. Un altro rincara la dose: “Questi sono i veri giocatori di strategia! Altro che sincerità, falsi e ipocriti.” Non tutti, però, sono convinti di questa tesi: “Quindi voi dite che per smascherare Zeudi hanno montato tutto questo teatrino? Minc*ia, che attoroni pure loro… Date loro un Telegatto!” ironizza un altro utente.