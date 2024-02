È ormai una costante nelle diretta del Grande Fratello il confronto tra Perla e Mirko. Che sia in casa o in collegamento dallo studio. Ed è successo anche nella puntata di mercoledì 29 febbraio. Da giorni ormai tiene banco l’amicizia che è nata tra la ex protagonista di Temptation Island e il nuovo arrivato Alessio Falsone e lo stesso Alfonso Signorini non ha esitato a dire la sua in merito al rapporto che si è venuto a creare tra i due, oltre che al conseguente atteggiamento di Mirko.

È sotto gli occhi di tutti che tra Perla e Alessio c’è sintonia. Sin da quando lui ha raggiunto il gruppo insieme a Simona Tagli ha trovato in Perla una spalla ma a quanto giurano entrambi niente di più. C’è un bel feeling ma che non sfocerebbe in niente che vada oltre la semplice simpatia. Lo hanno ribadito anche in questo ultimo appuntamento del Grande Fratello.

GF, Mirko risponde per le rime a Signorini

Perla ha però sottolineato che pur amando Mirko, lei non si sente fidanzata. Questi sono i fatti, anche se dallo studio lui ha sottolineato quanto queste parole non gli abbiano fatto molto piacere, per poi chiudere il discorso così: “No che non sono felice, mi manca, mi manca tanto. Ma ci siamo detti quel ti amo e scelgo di aspettarla e fidarmi di lei”.

Ma il discorso non è chiuso perché anche il conduttore del Grande Fratello ha voluto dire la sua. Alfonso Signorini poco crede al buonismo manifestato da Mirko e, anzi, ipotizza che questo suo modo di fare sia dovuto ad altri motivi. E che abbia anche delle mire ben diverse da quelle mostrate anche in trasmissione.

“Sarà…ma io penso che Mirko faccia così perché se Perla sbagliasse, lui passerebbe per la vittima, che aspetta lei”, le parole del padrone di casa. Ma la reazione di Mirko on si è fatta attendere e, come già successo, ha risposto per le rime a Signorini: “Questa è una cafonata, con una persona che conosco da 15 anni potrei mai fare una cosa simile?!”.