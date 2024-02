Tra i tanti blocchi, al Grande Fratello anche un confronto tra Anita e Giuseppe Garibaldi dopo le liti dei giorni scorsi in cui lei lo accusava di essersi innamorato. Nel corso della puntata di mercoledì, incalzati da Alfonso Signorini si sono chiariti. Il bidello calabrese ha affermato di aver fatto diversi passi indietro per rispetto anche se tutto ciò lo fa soffrire. Poi le parole sul rapporto tra Alessio Falsone e Anita.

“Secondo me ad Alessio piace Anita. Lo fa notare e credo che lei potrebbe starci“. “Aveva la mia curiosità e ora ha la mia attenzione“, il commento dell’ultimo arrivato in casa. Ma non è proprio finita qui. Finito il collegamento con lo studio di Canale 5, i due hanno discusso di nuovo e sono volate anche parole pesanti. Troppo, a detta degli utenti.

Leggi anche: “Devi andare via”. Grande Fratello: Signorini gela Varrese. Tutti sconvolti, poi l’altra brutta notizia





GF, scivolone di Anita nella notte

“Alla prima occasione mi hai voltato le spalle, mi hai fatto passare per pesante, geloso, possessivo, senza spendere una parola positiva nei miei confronti stasera. Adesso non mi parli più perché è tutto in discesa”, l’ha accusata Giuseppe mentre si trovavano in cucina, lontani dal gruppo.

E qui arriva la risposta di Anita che ha fatto indignare i telespettatori: “Non ho detto che ci siamo chiariti? Non l’ho detto? Fattelo dire dal Grande Fratello, forse hai l’Alzheimer“. Ecco, quel riferimento alla malattia è stato infelice. “Impara l’umiltà” e “Ecco cosa dice quando c’è gente che ne soffre per la malattia del proprio cari“, hanno commentato alcuni.

Anita dicendo a giuseppe:

Forse c’hai l’alzheimer



Quando c’è gente che ne soffre per la malattia del proprio cari#GrandeFratello pic.twitter.com/rBO20Dn4o8 — Amorgf (@Amorgf1812646) February 29, 2024

Anita: "forse c'hai l'Alzheimer"



Da famiglia con alta probabilità genetica di avere questa malattia in vecchiaia Anita ma vaffanculo tu, la tua spocchia, la tua cattiveria e la tua ignoranza.



Impara l'umiltà vah#grandefratellopic.twitter.com/oYkpfM1KHy — •Chia•🌙 (@chiamigliorati) February 29, 2024

Poco prima del video anita dice: "abbiamo superato l'orario? Che ora è?".

Ho i brividi, ancora di più se penso che abbiamo sentito queste parole solo per una svista degli autori e per una sbagliata valutazione dell'orario.#Grandefratellopic.twitter.com/TrONdAEHmZ — •Boh• (@Bohassurdo) February 26, 2024

Non solo. Sempre nella notte ha cominciato a diffondersi una clip su un discorso che Anita ha fatto nella notte sui tradimenti: “Penso che nessuno abbia mai avuto il coraggio di tradirmi, perché rischi la vita. Veramente. Perché lo faccio sembrare un incidente, ho una mente diabolica. È più per la paura delle conseguenze mie che non lo fanno, capito. Io avrei paura di tradirmi“. Ma a quanto pare era convinta che telecamere e microfoni fossero già stati staccati, visto che poco dopo ha chiesto agli altri: “Abbiamo superato l’orario? Che ora è?“.