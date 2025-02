Tra i concorrenti più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello c’è anche Shaila Gatta. L’ex Amici ed ex velina di Striscia la notizia è protagonista delle dinamiche sin dall’inizio, quindi da settembre scorso. E, sebbene non manchino alti e bassi continui, al momento è legata a Lorenzo Spolverato con cui mesi fa ha fatto anche una trasferta al reality spagnolo. E proprio lì, nella casa di Madrid, è scoppiata la passione.

Non si è parlato d’altro per settimane, anche perché entrambi avevano lasciato delle situazioni in sospeso nella casa romana. Con Javier ed Helena, che per la cronaca ora sono diventati una nuova coppia. Ma al di là dei risvolti amorosi, Shaila è molto in vista per i rapporti tesi con gli altri concorrenti.

Leggi anche: “Non ti voglio prendere in giro”. Grande Fratello, Helena delusa, si alza e se ne va. E il pubblico distrugge Javier





GF, Shaila ha mentito su Signorini

Iago Garcia, in primis. E infatti proprio insieme a lui è stata convocata in studio da Alfonso Signorini. Poi sono arrivati anche Javier e Lorenzo e tra gli argomenti che il conduttore ha portato alla luce durante il confronto anche le accuse di volgarità indirizzate alla ballerina.

Una volta terminato il confronto, Shaila ha salutato il conduttore e le ha sussurrato: “Ma secondo te sono volgare?”. “Secondo me sì”, ha replicato lui. Ne abbiamo certezza anche perché poco dopo è stato lo stesso Signorini a raccontarlo: “Devo dirvi che mi sento un po’ in colpa, perché Shaila è venuta qua a chiedermi se la trovassi volgare e le ho detto di sì. Spero non ci sia rimasta male”.

Gattamort4: “Alfonso ma io sono volgare?”

Alfonso: “Si, per me si



Dopo la puntata

Gattamort4: “Ho chiesto ad Alfonso se sono volgare e lui ha detto di no🤡🎪”



BUGIARDA PATENTATA E F4LSA #grandefratello #heleners #helevier #viperelle #leccisers #teamiago pic.twitter.com/oqOn3QNFZQ — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) February 4, 2025

Eppure adesso Shaila, mentre si trovava sul letto insieme a Lorenzo, ha detto tutto il contrario. “Ho chiesto ad Alfonso se sono volgare e lui ha detto di no“. Insomma, ha mentito. Il popolo dei social, nemmeno a dirlo, ha subito colto l’occasione per rilanciare questa gaffe dell’ex velina. Signorini la metterà di fronte al fatto compiuto giovedì sera?