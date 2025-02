C’è chi se lo aspettava e chi invece rimarrà spiazzato, ma il colpo di scena tra Javier ed Helena al Grande Fratello è arrivato poco fa. Dopo giorni di vicinanza e complicità, dopo la puntata in cui lui ammetteva di non considerare più un’amica la modella, dopo il primo bacio sotto le coperte e quello davanti agli altri concorrenti, il pallavolista argentino ha deciso di interrompere questo rapporto.

Poche ore fa, infatti, i due si sono ritrovati faccia a faccia sul letto e Javier ha spiegato ad Helena di non essere pronto ad intraprendere una relazione con lei all’interno del Grande Fratello: “Sto facendo dei passi contati proprio perché sei tu. Non vorrei mai che tu mi dicessi che ti ho delusa. Perdonami, io non voglio prendermi gioco delle persone. Vorrei darti quello che mi chiedi, ma non riesco perché sono troppo frenato”.

GF, colpo di scena: Javier chiude con Helena

“Potrei avere davanti la donna della mia vita e non me ne accorgerei. Non voglio che ci rimani male o che tu sia arrabbiata con me, così come non voglio sembrare egoista”, ha detto ancora Javier precisando che il suo problema è lasciarsi andare davanti alle telecamere e che quindi vuole proseguire questo percorso da single: “Qui dentro non voglio costruire niente perché non sono lucido”, ha detto ancora come mostra il video pubblicato sul sito del programma di Canale 5.

La reazione di Helena a questa decisione di Javier? Delusione. Ma l’ha accettata: “Per rispetto di entrambi, penso che sia giusto continuare solo come amici. Capisco la tua posizione, va bene ci allontaniamo”. Ma allo stesso tempo gli ha fatto notare che “se una persona vuole una cosa, se la prende. Non puoi frenare certe cose”.

Bacio sulla guancia di lui e lei ha lasciato la camera. Questa conversazione non è chiaramente passata inosservata tra i fan del GF, che hanno subito criticato il dietrofront di Javier: “Io non capisco le paranoie di Javier. Ha 30 anni, mica 15”, “Secondo me, Javier è ancora infatuato di Shaila altrimenti non si spiega”, “Javier ha solamente preso in giro Helena. Vergogna”, “Javier sta solamente portando avanti un copione: bacia Chiara, Zeudi ed Helena. Poi si tira indietro con tutte”, scrivono alcuni sui social.