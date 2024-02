Puntata ‘pesante’ per Beatrice Luzzi l’ultima del Grande Fratello. Non solo ha dovuto salutare l’amica Fiordaliso, che ha deciso di ritirarsi, ma ha avuto l’ennesimo scontro ferocissimo con Massimiliano Varrese che l’ha talmente avvilita da passare la notte insonne. Per fortuna ha potuto trovare l’appoggio di Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, che hanno raccolto il suo sfogo. Ma cosa è successo?

Dopo la diretta di lunedì 5 febbraio pare che Beatrice Luzzi non abbia più “pietà” di nessuno. Si è confrontata con Massimiliano Varrese e a un certo punto è esplosa tirando in mezzo anche gli autori del reality show. “Quanto sei protetto (Massimiliano, ndr), questa è la verità.. per questo non hai niente da dire. Sei incontentabile”, si sente dire nel video che trovate qui sotto.

GF, Beatrice contro Varrese e gli autori: notte insonne

Insomma, Beatrice è convinta che l’attore sia molto protetto da qualcuno all’interno del programma e il riferimento, chiaro, è andato agli autori del Grande Fratello. La reazione di Varrese? È subito andato dagli altri a riportare l’accaduto. Ad Anita Olivieri ha raccontato le accuse della collega e poi ha ammesso di averla ignorata e di essersene andato da un’altra parte.

Nemmeno a dirlo Anita è dalla sua parte. Tornando a Beatrice Luzzi, era così turbata per la diretta e il dopo, con Varrese, che non è riuscita ad andare a letto a forza di ripensare a come è stata trattata. Mentre a tarda notte, poco alla volta, tutti i concorrenti sono andati a dormire, lei è rimasta sveglia per quanto era tesa.

Beatrix: “Quanto sei protetto (Massimiliano), questa è la verità..

per questo non hai niente da dire.

Sei incontentabile.”



MADRE SPUTTANANDO E ASFALTANDO AUTORI E PAZIENTI.#GrandeFratello pic.twitter.com/knaR8ollgk — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) February 6, 2024

Sergio e Stefano sono andati a dormire alle 9:30 e sono stati tutta la notte con Bea ❤️ #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/axGtOGTRRR — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) February 6, 2024

Con lei, come detto, i “nuovi arrivati” Stefano e Sergio che le hanno sempre dimostrato amicizia e supporto. La diretta del reality si è però interrotta come sempre alle 2 circa e quindi il pubblico non ha potuto vedere le immagini della Casa. Ma alle 9,30 di mattina gli utenti si sono subito resi conto che Stefano, Sergio e Beatrice erano ancora vestiti come in puntata e, proprio in quel momento, si stavano preparando per andare a dormire.