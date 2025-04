Dopo un esordio carico di aspettative e una campagna promozionale di forte impatto, il reality game The Couple, trasmesso in prima serata su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi, sembra non essere riuscito a mantenere le promesse. I numeri parlano chiaro: la prima puntata aveva raccolto 2 milioni e 234 mila spettatori, con uno share del 18.55%, dati sicuramente incoraggianti. Tuttavia, già dalla seconda serata si è registrata una brusca frenata, con uno share crollato al 13%. Il malcontento si è fatto sentire non solo in televisione, ma anche sul web e su Mediaset Extra, dove la trasmissione ha faticato ad affermarsi.

La battuta d’arresto, secondo quanto riportato dal redattore Hit su Substack, avrebbe spinto Mediaset a prendere una decisione drastica: chiudere il programma con ben tre puntate d’anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria. Un’indiscrezione che, se confermata, vedrebbe la finalissima andare in onda già lunedì 5 maggio, anticipando quindi la chiusura di quasi un mese. “The Couple chiuderebbe tre puntate prima del previsto…”, si legge infatti nel report, lasciando intendere che la rete abbia perso fiducia nella tenuta del format.

Leggi anche: “Ma siamo seri? Fatela uscire”. The Couple, Manila in lacrime e il pubblico contro





The Couple, chiusura anticipata: la brutta notizia

Un altro punto interrogativo riguarda il montepremi, inizialmente previsto in un milione di euro. Sempre secondo Hit, la produzione starebbe valutando un ridimensionamento dell’ammontare, vista la chiusura anticipata e la necessità di bilanciare gli investimenti: “Magari anche il montepremi potrebbe essere opportunamente tarato verso il basso rispetto alle cinque puntate prodotte”, ha scritto il giornalista.

Nel frattempo, l’incertezza sul futuro del reality è alimentata anche dalla puntata prevista per domani sera, che andrà in onda in un giorno festivo, ulteriore fattore di rischio per gli ascolti. Mediaset e la produzione non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali né smentite, ma è chiaro che il destino di The Couple si sta giocando proprio in queste ore.

In caso di conferma della chiusura anticipata, la rete sembrerebbe già pronta a voltare pagina. Infatti, secondo le indiscrezioni, domenica 12 maggio dovrebbe debuttare su Canale 5 la nuova edizione del celebre reality adventure show ambientato in Honduras. Alla conduzione Veronica Gentili, affiancata da Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato. Tra i naufraghi in partenza figurerebbero nomi già molto discussi: il primo tronista gay di Uomini e Donne, Claudio Sona, Carmen Russo – che ha lasciato intendere la sua partecipazione durante una recente intervista – Antonella Mosetti, e ancora Delia Duran, moglie di Alex Belli, l’allenatore Serse Cosmi, e la giornalista sportiva MariaLuisa Jacobelli. Tra i possibili concorrenti anche Letizia Paternoster e Dj Shorty.

Sarà questo nuovo reality l’occasione per Mediaset di riconquistare il pubblico o si assisterà a un nuovo flop come quello del Grande Fratello prima e The Couple poi? La risposta arriverà presto, e le prossime settimane si preannunciano decisive per il futuro della programmazione di Canale 5.