Una semplice pastiera ha rischiato di compromettere la serenità nella Casa di The Couple, dove un momento di leggerezza si è trasformato in un acceso confronto tra i concorrenti. Tutto è cominciato con la sparizione di una porzione del dolce simbolo della tradizione napoletana, preparato con cura e dedizione da Manila e Irma. Manila, scoperta l’assenza della pastiera, è andata su tutte le furie, raggiungendo con passo deciso la cucina per affrontare i coinquilini. “Chi ha osato toccarla?”, ha tuonato, visibilmente ferita, rivolgendo uno sguardo severo a ciascuno dei presenti.

Per lei, quel dolce non rappresentava solo una pietanza da condividere, ma un simbolo di cultura e memoria. Ogni striscia intrecciata, ogni ingrediente scelto, portava con sé un significato ben preciso. Il gesto di mangiarla senza permesso è stato letto come una mancanza di rispetto profonda. La tensione è salita alle stelle, fino a spingerla in lacrime in giardino, seguita dagli altri concorrenti che, colti di sorpresa, cercavano di capire la portata emotiva della situazione.

The Couple, Manila in lacrime: distrutta dal pubblico

È qui che Benedicta ha deciso di rompere il silenzio e prendersi la responsabilità dello “scherzo”. Aveva assaggiato la pastiera con l’intenzione di fare una burla innocente, mai avrebbe pensato che avrebbe ferito così Manila. Tra singhiozzi e parole spezzate, Manila ha spiegato che per lei quel dolce ha un valore che va ben oltre la semplice cucina. Non cerca di impartire lezioni a nessuno, ma in un contesto come quello della Casa, dove ogni gesto può avere un significato amplificato, anche un semplice morso può fare male.

Irma ha preso parola per supportare l’amica, rivelando di essersi sentita toccata anche lei, sebbene ammetta che forse col tempo riuscirà a sorriderci su. Brigitta, dal canto suo, ha cercato di riportare la discussione su un piano più equilibrato, ricordando che non tutti sono a conoscenza delle tradizioni altrui e che, forse, è mancata solo un po’ di sensibilità. Le scuse sincere di Benedicta non sono bastate, però, a placare del tutto la delusione di Manila, che ha rifiutato l’invito a “ridimensionare la questione”. “So distinguere una cosa seria da una frivola”, ha risposto seccata. Ha poi sottolineato che lei e Irma avevano cucinato per tutti, con uno spirito di condivisione che non meritava di essere così banalizzato. Antonino ha cercato di gettare acqua sul fuoco, rassicurandola: “Nessuno voleva farti stare male”, ha detto con voce pacata.

Alla fine, dopo un confronto lungo e acceso, i toni si sono ammorbiditi. Benedicta ha ribadito le sue scuse, confessando di non aver compreso l’importanza emotiva che quel dolce avesse per Manila. La tensione si è sciolta e i concorrenti si sono ritrovati intorno al tavolo per una colazione condivisa, con l’ultima pastiera rimasta a fare da simbolo di una ritrovata armonia. Sui social ovviamente si è seguita tutta la vicenda e molti si sono scagliati contro Manila per il suo atteggiamento definito esagerato, come mostrano molti tweet.