Ormai il Grande Fratello è alle spalle e lentamente Shaila Gatta sta provando a tornare alla normalità. Ha vissuto momenti difficilissimi dopo la sua eliminazione, culminati con lo scontro con Lorenzo Spolverato in diretta tv, nel corso della finalissima del reality show. Si sono lasciati e ora lei è single, nonostante pare ci siano stati dei riavvicinamenti tra i due.

Ma ora Shaila è rimasta esterrefatta per un gesto che mai si sarebbe aspettata. Stavolta non c’entra nulla il suo ex fidanzato, conosciuto al Grande Fratello, ma sono state altre persone a sorprenderla. Il suo sguardo incredulo ci ha fatto subito capire che non avrebbe mai immaginato una scena simile.

Shaila sorpresa dai fan: cosa le hanno fatto

Nelle scorse ore Shaila ha pubblicato un video, mentre rientrava nella sua abitazione a Napoli. Un ritorno a casa che è stato reso ancora più speciale da una sorpresa, fatta dai suoi fan, che l’hanno lasciata davvero senza parole. Immagini che non potrà veramente mai cancellare dalla sua memoria.

Shaila è stata travolta dall’affetto dei fan, che le hanno donato moltissimi regali. E lei ha reagito così davanti a palloncini, scritte e lettere: “Torno a casa e trovo questo. Io non so da dove cominciare e se troverò mai le parole giuste per dirvi che emozione provo. Ricevere un amore così grande e sentirmi speciale e onorata di avere voi al mio fianco. Mi fate sentire unica, meritevole di amore, speciale. Sento di non essere sbagliata e mi sento grata perché la vita mi sta dando qualcosa di unico”.

Sono davvero felice di vedere quanto Shaila sia amata, non solo perché riceve dei regali, ma perché le persone hanno capito quanto ha bisogno di essere amata.

Continuate a inondarla di tutto l'affetto possibile!

Infine, Shaila ha scritto su Instagram: “L’amore di persone che, nonostante non conosca dal vivo, è come se mi conoscessero da sempre. Mi sento capita, compresa e inondata di emozioni. Mi avete fatta piangere e ne avevo tanto bisogno. Grazie di esistere”.