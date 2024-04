Giuseppe Garibaldi è stato un grande protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, quella vinta dall’ex volto di Temptation Island Perla Vatiero. Il giovane bidello calabrese ha avuto un flirt con quella che per molti è la vera vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini, ovvero l’attrice Beatrice Luzzi, conosciuta dal pubblico italiano per aver vestito i panni di Eva Bonelli nella soap opera Vivere.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello e la loro ship è stata indubbiamente una delle più “tifate” dal pubblico, tuttavia, la relazione non sarebbe decollata fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi segue su Instagram l’ex di Anita Olivieri

Dopo il secondo posto nel reality show di Alfonso Signorini, infatti, Beatrice ha sì rivisto Garibaldi ma – stando alle ultime indiscrezioni – avrebbe preferito chiudere la frequentazione iniziata all’interno della casa del Grande Fratello. Durante il loro percorso ci sono stati molti bassi e questi problemi, a detta anche del pubblico, sono nati anche per via dell’amicizia tra Garibaldi e Anita, la ‘nemica giurata’ di Beatrice Luzzi.

Alla fine del Grande Fratello, Anita si è avvicinata ad Alessio Falsone e questo ha creato una certa distanza dall’amico Giuseppe Garibaldi. In queste ore, dopo la fine del reality, stanno emergendo nuove dinamiche succose sugli ex concorrenti e uno di questi riguarda gli ormai ex amici Garibaldi e Anita. Cosa è successo?

Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi, hanno iniziato a seguire su Instagram Edoardo Sanson, ex fidanzato di Anita Olivieri e lui avrebbe ricambiato. Il giovane era entrato nella casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla fidanzata Anita, ma durante le ultime settimane del reality la giovane ha deciso di chiudere con lui e di iniziare una relazione con Alessio Falsone.