Uno dei duo che sta facendo più parlare di sé a The Couple è quello composto da Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli. I due concorrenti, uniti in questa avventura tra prove, convivenza forzata e dinamiche, sono molto apprezzati dal pubblico italiano. Il primo è noto per essere stato compagno di Belen Rodriguez e per essere il padre di Luna Mari, la secondogenita della showgirl argentina, mentre il secondo, classe 1990, originario di Ravenna, ha saputo reinventarsi dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

Andrea Tabanelli ha costruito la sua carriera calcistica partendo dal vivaio del Cesena, la squadra che gli ha permesso di muovere i primi passi nel professionismo. Dopo aver militato in Serie C, poi in C2 e con il Lecce, in cui Tabanelli è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A dei salentini mettendo a segno 8 gol in 26 partite, ha dovuto abbandonare la carriera calcistica per problemi fisici, finendo la sua carriera nel Ravenna.

The Couple, Andrea mostra il lato B

In queste ore il concorrente è finito sotto i riflettori del web a causa di alcune riprese diventate virali all’interno della casa dove vivono i protagonisti del reality. Il protagonista della clip? Il lato B di Andrea, messo decisamente in evidenza da un paio di mutande striminzite, che hanno lasciato ben poco all’immaginazione. Nel video si vede Tabanelli cheentra in sauna con aria divertita, tra le risate generali degli altri concorrenti.

Ma il momento clou arriva quando si struscia con il lato B contro il vetro, dietro il quale si trova una sorridente e divertita Elena Barolo, testimone (e vittima) involontaria della scenetta. Il video è stato ricondiviso su X scatenando una valanga di commenti ironici e divertiti: “Sono crepato 😂 penso indossasse le mutande al contrario 😭😭”, “lui che appena entra in sauna twerka davanti a antospin sono i miei protetti”, “Ma cos’è 💀?? Aiut”.

Penso di non sentirmi molto bene dopo aver visto questa cosa 😂😂😂#TheCouple pic.twitter.com/gQ1NJPwEWb — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) April 16, 2025

Molti utenti hanno scherzato sulla nonchalance con cui il concorrente si è mostrato in quetsta divertente veste, dimostrando un lato autoironico e disinvolto che sta facendo breccia nel cuore degli spettatori. Anche Antonino Sponalbese, suo partner nel gioco che in quel momento si trovava in relax in sauna, ha reagito con una risata, confermando la grande complicità tra i due concorrenti.