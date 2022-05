Ma quando finisce UeD? La stagione televisiva volge al termine e programmi come il dating show di Maria De Filippi ormai sono agli sgoccioli. Scelte, pausa estiva e nuovi protagonisti a settembre: questo succede di solito. Ma forse non quest’anno perché la programmazione di UeD potrebbe subire dei cambiamenti nel corso delle prossime settimane.

Si è sempre pensato che quelle di questa settimana fossero le ultime, cruciali registrazioni del programma ma a quanto si dice anche le scelte dei tronisti potrebbero slittare. Non c’è una data precisa per quando finisce UeD ma la notizia è che potrebbe essere allungato fino a giugno.





Quando finisce UeD: la novità

Nel dettaglio, le ultime anticipazioni che riguardano la programmazione di UeD rivelano che l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi era fissata per il prossimo 27 maggio. A partire da quella data la seguitissima trasmissione del primo pomeriggio avrebbe dato spazio dal lunedì successivo, alla nuova soap opera spagnola che debutterà su Canale 5.

Si intitola “Un altro domani” la serie che terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset per tutta la stagione estiva, in attesa poi della ripartenza a settembre di UeD. Ma attenzione: il 27 maggio prossimo potrebbe non andare in onda l’ultima puntata della stagione di UeD.

E allora quando finisce UeD? Per la prima volta l’appuntamento con uno dei programmi di punta di Maria De Filippi poterebbe proseguire anche per alcune settimane del mese di giugno, facendo slittare di conseguenza la tradizionale pausa estiva per protagonisti e addetti i lavori. Di certo c’è che le prossime registrazione si terranno il 18 e il 19 maggio e che quindi i giochi, soprattutto per quanto riguarda i tronisti, sono ancora aperti.

