“Appena esco da qui…”. Grande Fratello la confessione di Giuseppe Garibaldi sconvolge tutti. In effetti il ragazzo ha sempre manifestato il suo interesse nel trovare una ragazza con cui sistemarsi. Ma ultimamente, ovvero in questi ultimi giorni, da quando è chiaro ed evidente che a breve si uscirà, questa ‘mancanza’ per il giovane bidello calabrese è ancora più evidente. A chiederlo a Garibaldi ci pensa Rosy Chin che probabilmente non si aspettava una risposta a luci rosse.

“Cosa fai appena esci da qui?”, chiede l’amica a Giuseppe. Il giovane, che ha perso la testa più di qualche volta per le ragazze della casa, spera in primis di uscire da vincitore, cosa di certo non esclusa ma alquanto improbabile. Poi confessa a Rosy che vorrebbe solo una cosa appena esce dalla casa del Grande Fratello… I due si sono guardati e capiti, poi sono scoppiati a ridere e sempre con ironia lui ha fatto sapere all’amica: “Spero ci sia già lunedì”.





“Appena esco da qui…”. La confessione di Giuseppe Garibaldi

Rosy però ha voluto fare la finta tonta e ha chiesto spiegazioni, Giuseppe allora ribadisce: “Spero ci sia qualcuna”. Rosy Chin lo rincuora e dice che secondo lei sarà così, poi però Giuseppe Garibaldi ci ripensa e riformula la risposta rivelando che dopo la puntata “andranno tutti in hotel, dunque di conseguenza sarà un po’ complicato”. A questo punto Garibaldi decide di sognare ad occhi aperti e svela a Rosy che spera di trovare una compagna che lo aspetti fuori.

Cuoca: "Che fai la prima cosa che fai quando usciamo?"

Ridono.

Bidello: "Spero ti giuro che ci sia già lunedì"

Cuoca: "Ma chi?"

Bidello: "Qualcuna"



L'AMORE DEL BIDELLO VERSO BEA, CIAO BEABALDO#GrandeFratello pic.twitter.com/O6o3KqPC3Q — 🤍💙 (@Esticactus1) March 18, 2024

Il ragazzo parla proprio di un colpo di fulmine in grado di stravolgere la sua vita. Chissà, magari il sognatore Giuseppe ha ragione e non solo vincerà il Grande Fratello 2023, ma fuori c’è già una donna che lo aspetta e vuole creare una famiglia con lui. Riguardo invece la finale, le uniche papabili finora sono soltanto due: Beatrice Luzzi e Rosy Chin.

Peppe: le volevo sapere le percentuali di giovedì

Max; che ti frega perché le vuoi sapere?

Peppe: devo arrivare fino in fondo e spegnere le luci



Sta tutto qua e mi taccio #grandefratello pic.twitter.com/O2fgBdPLdu — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 18, 2024

Anche Garibaldi vorrebbe stare in questa squadra e sperare in una finale. Solo qualche ora fa, confessandosi con Massimiliano Varrese ha espresso il desiderio di spegnere per ultimo le luci della casa che l’ha visto al suo interno per mesi interi. Chissà se il ragazzo riuscirà ad esaudire questo grande sogno. Non i resta che attendere e vedere.

