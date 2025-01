Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello, le dichiarazioni di Alfonso Signorini hanno suscitato molta curiosità e scalpore. Il conduttore ha infatti affermato che il reality show di Canale 5 “durerà ancora molto”, suscitando così speculazioni sul possibile allungamento della sua durata. A ciò si aggiunge la notizia del rientro di quattro concorrenti eliminati nelle scorse settimane, alimentando ulteriormente le ipotesi di una proroga del programma.

Attualmente, l’ultima puntata del Grande Fratello è prevista per la fine di marzo, ma le parole di Signorini, insieme ai nuovi ingressi e al ripescaggio dei quattro eliminati, lasciano supporre che il reality possa essere molto più a lungo e questo sarebbe un vero record per il programma di canale 5.

Leggi anche: “Un’inc***, fatemi uscire”. Shaila furiosa davanti a Lorenzo dopo la decisione del Grande Fratello





Grande Fratello, svelata la possibile data di conclusione

Se queste voci dovessero trovare conferma, il programma potrebbe subire una vera e propria svolta, con una conclusione che si spingerebbe fino a maggio o addirittura giugno, segnando, come detto, la durata più lunga nella storia del reality e forse la cancellazione di un altro storico reality show di Canale 5, ovvero l’Isola dei Famosi, programma che lo scorso anno non ha avuto molta fortuna in termini di ascolti.

Nel frattempo, i concorrenti ancora in gioco nella Casa sono attualmente diciassette, tra cui Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Emanuele Fiori, Giglio Giglioli, Ilaria Galassi, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Maria Vittoria Minghetti, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Tommaso Franchi e Zeudi Di Palma. A questi si aggiungeranno i quattro ripescati, con nomi come Helena Prestes e Jessica Morlacchi che sembrano essere tra i favoriti.

🚨CHOC! Il #GrandeFratello si ALLUNGA fino a Maggio e SALTA l’#Isola



È l’indiscrezione che sta girando in queste ore, pare che Mediaset incerta sui risultati che potrebbe portare l’Isola voglia allungare il reality di Signorini (che è in difficoltà ma costa meno)#AscoltiTv pic.twitter.com/kmQWwhPgN7 — Che aria tira❔ (@cheariatira) January 21, 2025

Inoltre, giovedì prossimo, Maria Teresa Ruta entrerà nella Casa, insieme ad altri quattro nuovi concorrenti, tra cui potrebbe esserci Mario Cusitore, ex volto di Uomini e Donne. Infine, sul possibile allungamento della durata del Grande Fratello, è intervenuto anche Gabriele Parpiglia, che tramite un post su X ha scritto: “Signorini ha detto che l’attuale edizione del Grande Fratello ‘durerà ancora molto’. Si dice sino a maggio“.