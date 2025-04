I segnali per un altro risultato da dimenticare c’erano stati tutti. E infatti anche la serata del 28 aprile 2025 ha confermato il trend. Soprattutto dopo la decisione di Mediaset di cancellare, appena una settimana prima, The Couple. Con la sospensione della puntata, lo stop alla diretta e la sparizione improvvisa del programma dal palinsesto, era facile prevedere che il nuovo appuntamento avrebbe registrato ascolti disastrosi. E così è stato: i dati Auditel hanno certificato un vero e proprio flop per Ilary Blasi.

Anche Alessia Marcuzzi non può sorridere: Obbligo o Verità non ha centrato l’obiettivo, fermandosi ben al di sotto del milione di spettatori. Ora Rai 2 punta su Francesca Fagnani per cercare di riportare in auge il prime time, confidando di replicare il successo ottenuto con Stasera è Possibile. Staremo a vedere se il cambio di strategia porterà i frutti sperati.

Chi ha (stra)vinto il confronto in tv: i dati parlano chiaro

Nel frattempo, a godersi una netta vittoria è Alberto Angela: la puntata di “Ulisse – Il Piacere della Scoperta” dedicata a Istanbul ha conquistato oltre 3 milioni di telespettatori, raggiungendo uno share del 18,3%. Un trionfo che consente a Rai 1 di dominare la serata senza alcuna fatica, lasciando agli avversari solo le briciole. Su Canale 5, “The Couple – Una Vittoria per Due” si è fermato a 1.328.000 spettatori con uno share del 10,9%, sfiorando addirittura il crollo sotto la soglia psicologica del 10%. Un risultato estremamente deludente per l’ammiraglia Mediaset.

Italia 1 ha fatto meglio con FBI: Most Wanted, che ha incollato davanti allo schermo 1.186.000 spettatori, segnando uno share del 7,1%. Alle sue spalle tutte le altre reti, in una serata caratterizzata da programmi di informazione e intrattenimento leggero. Da segnalare l’ottima performance di Tv8 che, con Giallapas’ Show, dopo una breve pausa, ha raccolto quasi 900mila spettatori e uno share del 5%, superando nettamente Obbligo o Verità di Alessia Marcuzzi. Non si può escludere che anche una collocazione infelice nel palinsesto abbia penalizzato il programma di Rai 2.

Ottimi numeri anche per La7 con La Torre di Babele, che ha ottenuto una media di 918.000 spettatori con il 5% di share. Su Rete 4, Quarta Repubblica ha interessato 804.000 telespettatori (5,9% di share), mentre su Rai 3 Lo stato delle cose ha raggiunto 801.000 spettatori con il 5,3%. A chiudere con un vero tonfo è Alessia Marcuzzi: la puntata di ieri di Obbligo o Verità si è fermata a 669.000 spettatori, con un misero 4,3% di share su Rai 2, segnando un risultato decisamente sotto le aspettative.

