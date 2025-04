“È troppo, non ne posso più”. Laura Maddaloni in lacrime a The Couple, cosa le hanno fatto

Dopo la diretta di “The Couple”, l’atmosfera all’interno della casa si è fatta subito pesante. Laura Maddaloni, visibilmente scossa, si è allontanata dal resto dei concorrenti per rifugiarsi in cucina insieme a Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Tuttavia, la campionessa di judo ha mantenuto un atteggiamento silenzioso, apparendo in evidente difficoltà emotiva. Dopo pochi minuti, incapace di trattenere le lacrime, si è diretta nella sua stanza, inseguita da Giorgia, desiderosa di capire il motivo del suo malessere.

Laura, tra singhiozzi e parole spezzate, ha confessato di essere in piena crisi emotiva. Il suo sfogo ha preso di mira il programma stesso, reo, secondo lei, di non averle dedicato neanche una piccola sorpresa, come invece era accaduto per altri concorrenti. “Io stanotte non dormo, lo vedi come sono agitata? Noi siamo state trasparenti oggi. Non un video, non una lettera? Nessuna sorpresa?”, ha detto in lacrime, spiegando che la lontananza dalle sue figlie sta diventando insostenibile. “Sono tanti giorni che non le vedo, capisci? Io non ce la faccio più, è troppo tosta”, ha proseguito, mettendo a nudo tutta la sua fragilità.

The Couple, Laura in crisi e contro gli autori

Con voce rotta, Maddaloni ha lamentato l’assenza di qualsiasi gesto di conforto da parte della produzione. “Andrea e Antonino hanno ricevuto le sorprese, mo pure le altre. Ma che cavolo un video un messaggio, un qualcosa. Perché io no? C’è qualcosa che non va, fidati”, ha accusato, suggerendo che dietro l’omissione ci fosse qualcosa di anomalo. Il bisogno di vedere almeno un’immagine delle sue bambine, di ricevere anche solo un messaggio, sembrava per lei ormai vitale, e l’assenza di questa attenzione ha finito per farla crollare definitivamente.

Il malessere di Laura Maddaloni non è un episodio isolato. Solo pochi giorni fa, la judoka si era già sfogata in lacrime con Giorgia Villa, confessando che la lontananza dalla famiglia stava diventando sempre più difficile da sopportare. “Guarda che è tosta, sono un po’ giù. Mi mancano molto ed è difficile, la sera poi lo sento di più”, aveva detto, ammettendo di nascondere spesso il proprio dolore durante il giorno per non mostrare la sua vulnerabilità davanti alle telecamere e agli altri concorrenti.

Il dolore della Maddaloni si è così trasformato in una silenziosa battaglia quotidiana, un tentativo continuo di non crollare sotto il peso della nostalgia. “Mi sopravvalutano tutti troppo, mi vedono sempre così forte ma io ho anche le mie fragilità”, aveva confidato con amarezza. Una forza che ora vacilla, mettendo in evidenza quanto anche gli atleti più temprati abbiano bisogno, ogni tanto, di un abbraccio o di una parola di conforto.